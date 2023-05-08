Стало известно время начала салюта в честь Дня Победы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
Его запустят над акваторией Городского пруда, пишет Е1.
Парад Победы начнется 9 мая в 10:00. А в 12:00 на площади 1905 года будет запущена трансляция парада Победы из Москвы. Здесь для зрителей оборудуют тысячу мест на трибунах.
Состоятся и другие мероприятия: вахта памяти «Пост № 1», эстафета «Весна Победы» и забег «Майская гроза». Запланировано также возложение цветов к мемориалам и памятникам, разнообразные встречи, выставки и так далее.
А в период с 26 апреля по 2 мая на акватории Городского пруда прошел чемпионат города по парусному спорту.