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Published Сегодня, 08:11

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Updated Сегодня, 08:13

Светящийся падающий объект обнаружен в небе над Нижним Тагилом

8 мая 2023, 08:11
В небе над Нижним Тагилом был замечен светящийся объект. Он падал.

Это произошло в ночь с 7 на 8 мая после 1 ночи. По словам очевидцев, он летел быстро. На видео объект запечатлели сразу несколько жителей. Одно из них размещено в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

В комментариях тагильчане строят догадки, что это был за летающий объект. Некоторые пишут, что это просто блик или вовсе фотошоп, а кто-то шутил что это НЛО.

На Исе летело в небе, метров в 100 от земли, что-то вроде квадрокоптера висело, горел красный огонек. От него потом эта вспышка зеленая и полетела. Было пасмурно и темно, поэтому разглядеть модель не смогли, - написала одна из подписчиц Дина.
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Заметка#Небо#Объект#Общество
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