Светящийся падающий объект обнаружен в небе над Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Это произошло в ночь с 7 на 8 мая после 1 ночи. По словам очевидцев, он летел быстро. На видео объект запечатлели сразу несколько жителей. Одно из них размещено в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
В комментариях тагильчане строят догадки, что это был за летающий объект. Некоторые пишут, что это просто блик или вовсе фотошоп, а кто-то шутил что это НЛО.
На Исе летело в небе, метров в 100 от земли, что-то вроде квадрокоптера висело, горел красный огонек. От него потом эта вспышка зеленая и полетела. Было пасмурно и темно, поэтому разглядеть модель не смогли, - написала одна из подписчиц Дина.