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Тысячи волонтеров занимаются тушением пожаров в Свердловской области

8 мая 2023, 08:13
Фото: 1MI
В Свердловской области пожары тушат шесть тысяч волонтеров. Именно такое число людей вышло с этой целью 7 мая.

Глава региона Евгений Куйвашев назвал их героями, об этом он сообщил в своем telegram-канале. Также по словам губернатора те, кто не может помочь в борьбе с огнем физически, может помочь иначе.

Например, для волонтеров можно принести воду, еду или оборудование. Приносить это можно в Дом добровольцев по адресу: г. Екатеринбург, улица Крылова, дом 2. Уточнить информацию можно по телефону: +7 (343) 382-23-77.

Также губернатор отметил, что волонтеров будут поощрять. Рассматривается вопрос о проработке положения, предусматривающего увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Это связано с тем, что они произошли из-за человеческого фактора. Он отметил, что правоохранительные органы разбираются во всех случаях пожаров отдельно.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Волонтеры#Тушение#Происшествия
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