Тысячи волонтеров занимаются тушением пожаров в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Глава региона Евгений Куйвашев назвал их героями, об этом он сообщил в своем telegram-канале. Также по словам губернатора те, кто не может помочь в борьбе с огнем физически, может помочь иначе.
Например, для волонтеров можно принести воду, еду или оборудование. Приносить это можно в Дом добровольцев по адресу: г. Екатеринбург, улица Крылова, дом 2. Уточнить информацию можно по телефону: +7 (343) 382-23-77.
Также губернатор отметил, что волонтеров будут поощрять. Рассматривается вопрос о проработке положения, предусматривающего увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Это связано с тем, что они произошли из-за человеческого фактора. Он отметил, что правоохранительные органы разбираются во всех случаях пожаров отдельно.