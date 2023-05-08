Тысячи волонтеров занимаются тушением пожаров в Свердловской области

Также губернатор отметил, что волонтеров будут поощрять. Рассматривается вопрос о проработке положения, предусматривающего увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Это связано с тем, что они произошли из-за человеческого фактора. Он отметил, что правоохранительные органы разбираются во всех случаях пожаров отдельно.