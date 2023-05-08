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В Екатеринбурге арестован один из членов насиловавшей зэков банды вымогателей

8 мая 2023, 06:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге арестовали члена банды вымогателей, которые насиловали и пытали осужденных по приказу высокопоставленных лиц.

Арестован один из членов группировки. Все издевательства происходили в стенах ИК-2, пишет Е1.

Задержанные заключенные из числа так называемой бой-команды на допросах сказали, что все эти преступления совершали по приказу экс-заместителя главы колонии Михаила Белоусова. По их ловам, он работал вместе с Александром Булаковым, в прошлом году осужденным за убийство.

Также заключенные рассказали, что в колонии людей заставляли переписывать квартиры и все имущество на третьих лиц, а также «платить «взносы». Иначе их могли покалечить, изнасиловать и сделать что-либо еще, сняв это на видео. Они отмечают, что некоторые заключенные вскрывали себе вены, когда понимали, что их отправят в ИК-2.

Все это всплыло после гибели одного из зэков в 2015 году. Собеседник издания отметил, что в деле фигурируют еще и известный бизнесмен, а также высокопоставленный полицейский.

В пресс-службе Ленинского районного суда добавили, что обвиняемого отправили под стражу на два месяца.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#ИК#Колония#Издевательства#Изнасилование#Криминал
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