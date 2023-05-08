В Екатеринбурге арестован один из членов насиловавшей зэков банды вымогателей

Также заключенные рассказали, что в колонии людей заставляли переписывать квартиры и все имущество на третьих лиц, а также «платить «взносы». Иначе их могли покалечить, изнасиловать и сделать что-либо еще, сняв это на видео. Они отмечают, что некоторые заключенные вскрывали себе вены, когда понимали, что их отправят в ИК-2.