В Екатеринбурге арестован один из членов насиловавшей зэков банды вымогателей

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Арестован один из членов группировки. Все издевательства происходили в стенах ИК-2, пишет Е1.
Задержанные заключенные из числа так называемой бой-команды на допросах сказали, что все эти преступления совершали по приказу экс-заместителя главы колонии Михаила Белоусова. По их ловам, он работал вместе с Александром Булаковым, в прошлом году осужденным за убийство.
Также заключенные рассказали, что в колонии людей заставляли переписывать квартиры и все имущество на третьих лиц, а также «платить «взносы». Иначе их могли покалечить, изнасиловать и сделать что-либо еще, сняв это на видео. Они отмечают, что некоторые заключенные вскрывали себе вены, когда понимали, что их отправят в ИК-2.
Все это всплыло после гибели одного из зэков в 2015 году. Собеседник издания отметил, что в деле фигурируют еще и известный бизнесмен, а также высокопоставленный полицейский.
В пресс-службе Ленинского районного суда добавили, что обвиняемого отправили под стражу на два месяца.