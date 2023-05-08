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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 11:07

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Водитель протаранил здание ГАИ в Березовском

8 мая 2023, 11:05
Фото: Е1
В Березовском 19-летний водитель врезался в здание Госавтоинспекции и перевернулся. Это произошло 8 мая около здания Госавтоинспекции на улице Строителей, 7 примерно в 9:00.

Известно, что юноша управлял машиной марки Daewoo Nexia. Он ехал на скорости и в какой-то момент потерял управление нал авто, поэтому влетел в здание ГИБДД со стороны, где находится местное Управление ЖКХ, пишет Е1.

По словам очевидцев, после случившегося остановилась еще одна машина аналогичной марки. Свидетель предположил, что две машины соревновались – кто быстрее. Очевидец отметил, что в обеих машинах находились граждане ближнего зарубежья.

Водителя влетевшего в стену авто госпитализировали в больницу. Его транспортировкой занялись очевидцы. Мужчина хромал.

В ГАИ отметили, что водитель ехал с небезопасной скоростью. Он травмировался, но несерьезно. А в его машине оказались выбиты стекла.

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#Елена Озерова#Авария#ГИБДД#Скорость#Очевидцы#Происшествия#Свердловская область#ДТП#Березовский
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