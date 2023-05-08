Водитель протаранил здание ГАИ в Березовском

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Известно, что юноша управлял машиной марки Daewoo Nexia. Он ехал на скорости и в какой-то момент потерял управление нал авто, поэтому влетел в здание ГИБДД со стороны, где находится местное Управление ЖКХ, пишет Е1.
По словам очевидцев, после случившегося остановилась еще одна машина аналогичной марки. Свидетель предположил, что две машины соревновались – кто быстрее. Очевидец отметил, что в обеих машинах находились граждане ближнего зарубежья.
Водителя влетевшего в стену авто госпитализировали в больницу. Его транспортировкой занялись очевидцы. Мужчина хромал.
В ГАИ отметили, что водитель ехал с небезопасной скоростью. Он травмировался, но несерьезно. А в его машине оказались выбиты стекла.