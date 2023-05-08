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Заморозки и мокрый снег вернутся в Свердловскую область

8 мая 2023, 07:27
Фото: 1MI
В ближайшие дни в Свердловской области ожидается возврат заморозков до -5 градусов и мокрый снег.

Во вторник, 9 мая, в ночное время в регионе похолодает до -5 градусов, считают синоптики. Днем также сохранится прохладная погода и до +9... +14 градусов с порывами ветра до 15 метров в секунду, пишет Е1.

На следующий день, 10 мая, станет теплее: ночью до -2 градусов, днем до +10... +15 градусов. Также возможны дожди.

Как рассказал эксперт в области метеорологии Алексей Путин, похолодание и ветреность стали возможны благодаря поступлению в регион арктической воздушной массы.

Он отметил, что в среднем днем температура воздуха будет держаться в районе +10... +15 градусов, ночью — от 0 до +4 градусов.

Солнечная и ветреная погода будет в Нижнем Тагиле на майских выходных
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#Елена Озерова#Свердловская область#Заморозки#Мокрый снег#Погода#Екатеринбург#Природа
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