Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Во вторник, 9 мая, в ночное время в регионе похолодает до -5 градусов, считают синоптики. Днем также сохранится прохладная погода и до +9... +14 градусов с порывами ветра до 15 метров в секунду, пишет Е1.
На следующий день, 10 мая, станет теплее: ночью до -2 градусов, днем до +10... +15 градусов. Также возможны дожди.
Как рассказал эксперт в области метеорологии Алексей Путин, похолодание и ветреность стали возможны благодаря поступлению в регион арктической воздушной массы.
Он отметил, что в среднем днем температура воздуха будет держаться в районе +10... +15 градусов, ночью — от 0 до +4 градусов.