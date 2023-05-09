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120 сотрудников ГУФСИН представили к госнаградам за тушение пожаров в Сосьве

9 мая 2023, 05:24
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
К госнаградам, а также к наградам Минюста и ФСИН представлено около 120 сотрудников ГУФСИН, которые принимали участие у тушении пожаров в Сосьве.

Они получат медали «За отвагу на пожаре», а также Почетные грамоты Министерства юстиции РФ, медали ФСИН России «За доблесть», ещё 88 сотрудников получат награды от ФСИН.

Отмечается, что недавно стало известно, что лечебно-исправительное учреждение будет восстановлено. Новое здание будет рассчитано на 300 мест. Там смогут работать до 300 человек.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Напомним, что в Сосьве сгорело более 100 домов, а также 11 строений в ЛИУ-23 и двух больницах МСЧ-66 ФСИН России. Почти у сорока сотрудников УИС сгорело жилье. Среди них есть и огнеборцы сосьвинского ЛИУ-23.

В настоящий момент сотрудники ЛИУ-23 продолжают работать, как и прежде, это касается всех отделов.

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#Елена Озерова#Пожар#Награда#ГУФСИН#Сотрудники#Медали#Общество#Свердловская область#Сосьва
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