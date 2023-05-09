120 сотрудников ГУФСИН представили к госнаградам за тушение пожаров в Сосьве

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Они получат медали «За отвагу на пожаре», а также Почетные грамоты Министерства юстиции РФ, медали ФСИН России «За доблесть», ещё 88 сотрудников получат награды от ФСИН.
Отмечается, что недавно стало известно, что лечебно-исправительное учреждение будет восстановлено. Новое здание будет рассчитано на 300 мест. Там смогут работать до 300 человек.
Напомним, что в Сосьве сгорело более 100 домов, а также 11 строений в ЛИУ-23 и двух больницах МСЧ-66 ФСИН России. Почти у сорока сотрудников УИС сгорело жилье. Среди них есть и огнеборцы сосьвинского ЛИУ-23.
В настоящий момент сотрудники ЛИУ-23 продолжают работать, как и прежде, это касается всех отделов.