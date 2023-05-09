120 сотрудников ГУФСИН представили к госнаградам за тушение пожаров в Сосьве

Напомним, что в Сосьве сгорело более 100 домов, а также 11 строений в ЛИУ-23 и двух больницах МСЧ-66 ФСИН России. Почти у сорока сотрудников УИС сгорело жилье. Среди них есть и огнеборцы сосьвинского ЛИУ-23.

