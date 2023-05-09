78 природных пожаров продолжаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Общая площадь возгораний составляет 80431 га, сообщает издание «Новый день». Ликвидировано 13 пожаров. Продолжает действовать 65 пожаров на площади 77406 га, из них локализовано 21 пламя.
Самые крупные пожары продолжаются в Верхней Пышме, Ревде, Тавде, Талице и Тугулыме.
Пожарными еще не локализованы 44 пожара. Среди крупных нелокализованных воспламенений перечисляются пожары в Асбесте, Артемовском, Березовском, Байкаловском районе, Богдановиче, Ирбите, Невьянске, Камышловском, Пышминском и – Слободо-Туринском районе, Реже, Сосьве, Сухом Логе, Талице и Тугулыме.