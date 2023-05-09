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78 природных пожаров продолжаются в Свердловской области

9 мая 2023, 09:36
Фото: 1MI
По состоянию на 9 мая в Свердловской области продолжают бушевать 78 природных пожаров.

Общая площадь возгораний составляет 80431 га, сообщает издание «Новый день». Ликвидировано 13 пожаров. Продолжает действовать 65 пожаров на площади 77406 га, из них локализовано 21 пламя.

Самые крупные пожары продолжаются в Верхней Пышме, Ревде, Тавде, Талице и Тугулыме.

Пожарными еще не локализованы 44 пожара. Среди крупных нелокализованных воспламенений перечисляются пожары в Асбесте, Артемовском, Березовском, Байкаловском районе, Богдановиче, Ирбите, Невьянске, Камышловском, Пышминском и – Слободо-Туринском районе, Реже, Сосьве, Сухом Логе, Талице и Тугулыме.

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