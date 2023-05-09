Акция в честь Дня Победы прошла в Нижнем Тагиле на Площади Славы

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Акция началась с торжественного внесения государственного флага тагильскими кадетами. Затем с поздравительной речью к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда и всем горожанам обратился глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев:
Сегодня мы празднуем воистину большой народный праздник — 9 мая, день победы советского народа над фашисткой Германией. Отмечаем 78-ю годовщину праздника. Но хотел бы сказать, что история циклично повторилась. И сегодня вновь наши ребята на передовой. На трудовой передовой сегодня у нас «Уралвагонзавод» и завод «Планта». Я не сомневаюсь, что мы повторим подвиг наших предков и победа вновь будет за нами.
Глава Дзержинского района Александр Ревенко отметил в своем поздравлении высокий вклад тагильских предприятий в победу 1945 года:
Сегодня мы отмечаем самый главный, самый святой праздник для нашей страны — 78-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Войне самой страшной и кровопролитной в истории человечества, унесшей миллионы человеческих жизней. Более шести тысяч наших земляков-дзержинцев ушли на фронт. 3 137 из них не вернулись. Их имена навечно нанесены здесь на мемориальных плитах наших Площади Славы и Кургана Памяти. Здесь в годы войны был открыт свой фронт — трудовой. Предприятия нашего города в кратчайшие сроки приступили к выпуску необходимой фронту продукции. Вклад трудового Урала невозможно переоценить. Поздравляю всех с этим праздником, желаю всем крепкого здоровья и благополучия.
После минуты молчания чиновники и депутаты возложили к Вечному огню венки. К ним присоединились ветераны, трудовые коллективы, учащиеся школ и колледжей и другие горожане.