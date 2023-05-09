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Акция в честь Дня Победы прошла в Нижнем Тагиле на Площади Славы

9 мая 2023, 13:53
Фото: TagilCity.ru
9 мая на мемориальном комплексе «Площадь Славы» в Нижнем Тагиле прошла торжественная акция, посвященная Дню Победы. В мероприятии приняли участие глава города Владислав Пинаев, глава Дзержинского района Александр Ревенко, депутаты гордумы и ветераны.

Акция началась с торжественного внесения государственного флага тагильскими кадетами. Затем с поздравительной речью к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда и всем горожанам обратился глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев:

Сегодня мы празднуем воистину большой народный праздник — 9 мая, день победы советского народа над фашисткой Германией. Отмечаем 78-ю годовщину праздника. Но хотел бы сказать, что история циклично повторилась. И сегодня вновь наши ребята на передовой. На трудовой передовой сегодня у нас «Уралвагонзавод» и завод «Планта». Я не сомневаюсь, что мы повторим подвиг наших предков и победа вновь будет за нами.
Торжественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем ТагилеТоржественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Торжественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем ТагилеТоржественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Торжественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем ТагилеТоржественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Торжественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем ТагилеТоржественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Торжественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем ТагилеТоржественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Торжественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем ТагилеТоржественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Торжественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем ТагилеТоржественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Торжественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Глава Дзержинского района Александр Ревенко отметил в своем поздравлении высокий вклад тагильских предприятий в победу 1945 года:

Сегодня мы отмечаем самый главный, самый святой праздник для нашей страны — 78-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Войне самой страшной и кровопролитной в истории человечества, унесшей миллионы человеческих жизней. Более шести тысяч наших земляков-дзержинцев ушли на фронт. 3 137 из них не вернулись. Их имена навечно нанесены здесь на мемориальных плитах наших Площади Славы и Кургана Памяти. Здесь в годы войны был открыт свой фронт — трудовой. Предприятия нашего города в кратчайшие сроки приступили к выпуску необходимой фронту продукции. Вклад трудового Урала невозможно переоценить. Поздравляю всех с этим праздником, желаю всем крепкого здоровья и благополучия.
Торжественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем ТагилеТоржественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Торжественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем ТагилеТоржественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Торжественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем ТагилеТоржественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Торжественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем ТагилеТоржественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Торжественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем ТагилеТоржественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Торжественная акция, посвященная Дню Победы, на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

После минуты молчания чиновники и депутаты возложили к Вечному огню венки. К ним присоединились ветераны, трудовые коллективы, учащиеся школ и колледжей и другие горожане.

Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно открыли в День Победы
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#Анна Григорьева#9 Мая#День Победы#Поздравление#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Александр Ревенко
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