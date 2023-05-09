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Два природных пожара ликвидировано в Свердловской области

9 мая 2023, 07:13
Фото: 1MI

67 пожаров продолжают бушевать в Свердловской области

Еще два лесных пожара потушили спасатели в Свердловской области. При этом в регионе продолжают бушевать еще 67, из них двадцать очагов локализованы.

9 мая удалось ликвидировать возгорания в поселке Исеть под Верхней Пышмой и деревне Нагибино. Угрозы населенным пунктам не представляется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Плямя тушат 4125 человек и 658 единиц техники, из них от МЧС России 691 человек и 149 единиц техники. Также в тушении было задействовано 7 бортов авиации сил РСЧС. Для тушения им потребовалось 480 тонн воды.

Основными направлениями по тушению были село Липчинское, села Ильинское и Гарашкинское, поселок Первомайский, Адуй, Красноармейский и деревня Пелевина.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Села#Деревни#Спасатели#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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