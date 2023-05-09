Два природных пожара ликвидировано в Свердловской области

9 мая удалось ликвидировать возгорания в поселке Исеть под Верхней Пышмой и деревне Нагибино. Угрозы населенным пунктам не представляется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.



Плямя тушат 4125 человек и 658 единиц техники, из них от МЧС России 691 человек и 149 единиц техники. Также в тушении было задействовано 7 бортов авиации сил РСЧС. Для тушения им потребовалось 480 тонн воды.



Основными направлениями по тушению были село Липчинское, села Ильинское и Гарашкинское, поселок Первомайский, Адуй, Красноармейский и деревня Пелевина.