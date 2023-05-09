Глава Рослесхоза назвал предполагаемую дату окончания пожаров в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Он сказал, что они завершатся в ближайшие два-три дня, сообщается в telegram-канале ведомства. Также он добавил, что 9 мая в регионе на улице стоит солнечная и сухая погода. Из-за этого осложнена пожарная обстановка.
Напомним, что регион охватили пожары еще 6 мая. Горят леса в разных частях региона. С ними сражаются огнеборцы, а также множество волонтеров, которых в последствии власти хотят наградить.
Также ранее сообщалось, что к государственным наградам представят сотрудников ГУФСИН, которые занимались тушением пожаров в Сосьве.