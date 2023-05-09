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Глава Рослесхоза назвал предполагаемую дату окончания пожаров в Свердловской области

9 мая 2023, 06:53
Фото: 1MI
Глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, когда, по его мнению, в Свердловской области будут потушены все бушующие пожары.

Он сказал, что они завершатся в ближайшие два-три дня, сообщается в telegram-канале ведомства. Также он добавил, что 9 мая в регионе на улице стоит солнечная и сухая погода. Из-за этого осложнена пожарная обстановка.

Напомним, что регион охватили пожары еще 6 мая. Горят леса в разных частях региона. С ними сражаются огнеборцы, а также множество волонтеров, которых в последствии власти хотят наградить.

Также ранее сообщалось, что к государственным наградам представят сотрудников ГУФСИН, которые занимались тушением пожаров в Сосьве.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Пожароопасная обстановка#Спасатели#Волонтеры#Происшествия
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