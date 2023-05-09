Глава Тагила Владислав Пинаев поздравил тагильчан с 9 мая и почтил память павших

С центральной трибуны тагильчан приветствовали главы районов города, депутаты Городской думы, Законодательного собрания и Госдумы, а также руководители городских предприятий. О победе над фашизмом и вкладе предков в нее рассказал в своей речи-поздравлении глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

Градоначальник выступил на главной площади Нижнего Тагила и поздравил ветеранов, жителей и гостей города с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Дорогие ветераны, уважаемые тагильчане, уважаемые гости нашего города! Сегодня мы с вами встречаем 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, встречаем праздник 9 Мая. Он для нашего Отечества и нашего народа будет великим и священным. Наши отцы, деды и прадеды победили в самой страшной войне в истории человечества. Сокрушили фашизм, отстояли свою страну и право ее людей на жизнь. Поколение победителей, которое мы чтим и которым гордимся, билось насмерть в жесточайшей боях. Проходило через немыслимые решения и страдания. Без сна и отдыха работала на заводах и в госпиталях. Эти люди погибали, так и не узнав о победе. Но сделали для нее все, что было в их силах и даже выше человеческих возможностей, — произнес Владислав Пинаев. Огромный вклад в победу внес город Нижний Тагил — город Трудовой Доблести, отметил глава муниципалитета. Слава народу-победителю! Слава России! С днем Великой Победы! Ура! , — подытожил глава города. На трибуне присутствовали: глава Ленинского района Геннадий Мальцев, глава Тагилстроевского района Оксана Першина, глава Дзержинского района Александр Ревенко, первый заместитель главы Администрации города Вячеслав Горячкин, заместитель председателя городской Думы Алексей Балыбердин, депутат Законодательного Собрания Вячеслав Погудин, председатель Нижнетагильской городской Думы Вадим Раудштейн, руководитель МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, представители трудовых коллективов и ветераны. Фото: TagilCity.ru Тагильские чиновники 9 мая возложили цветы к месту трагедии на театральной площади Узнать подробнее