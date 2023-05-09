9 мая для жителей Нижнего Тагила — это не только праздник Великой Победы, но и день скорби по тем, кто скончался в 1993 году в результате падения самолета на Театральную площадь. Это было 30 лет назад. Вспоминаем вместе с очевидцами события того дня.