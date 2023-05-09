Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
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Updated Сегодня, 13:46
Тагильчанка Светлана, оформляющая инвалидность после травмирования в ДТП, не смогла попасть в кабинет к врачу в травмпункте на Вагонке. Она не смогла подняться по лестнице на второй этаж, потому что у нее не сгибаются колени. В результате врач начал осмотр прямо в коридоре.
Под Нижним Тагилом в районе Висима, Леневки и Анатольской разгорелись лесные пожары. С ними сражались пожарные и волонтеры. Дежурства велись всю ночь. Местные жители просили о помощи. Журналисты TagilCity.ru описали, как это было.
С 7 мая 2012 года и по сей день пост главы Российской Федерации занимает Владимир Путин. На церемонии первой инаугурации в 2000 году президент Владимир Путин произнес торжественную речь, где озвучил план работы на посту главы государства. Журналисты TagilCity.ru разбирались, как менялась Россия и как развивался Нижний Тагил за годы правления Владимира Путина.
9 мая для жителей Нижнего Тагила — это не только праздник Великой Победы, но и день скорби по тем, кто скончался в 1993 году в результате падения самолета на Театральную площадь. Это было 30 лет назад. Вспоминаем вместе с очевидцами события того дня.
Имена жителей Нижнего Тагила и пригорода, погибших на СВО, увековечили на памятнике воинам-интернационалистам на набережной Тагильского пруда. Открытие состоялось в торжественной обстановке 9 мая.