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Годовщина падения самолета, лесные пожары и пилоны с именами погибших в Нижнем Тагиле

9 мая 2023, 13:44
Фото: TagilCity.ru
Жители Тагила рассказали о годовщине падения самолета на Театральной площади, а имена солдат СВО увековечили на памятнике. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за выходные 6–9 мая.

Тагильчанка Светлана, оформляющая инвалидность после травмирования в ДТП, не смогла попасть в кабинет к врачу в травмпункте на Вагонке. Она не смогла подняться по лестнице на второй этаж, потому что у нее не сгибаются колени. В результате врач начал осмотр прямо в коридоре.

Тагильчанка из-за лестницы и сломанных ног не смогла подняться к врачу в травмпункте
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Под Нижним Тагилом в районе Висима, Леневки и Анатольской разгорелись лесные пожары. С ними сражались пожарные и волонтеры. Дежурства велись всю ночь. Местные жители просили о помощи. Журналисты TagilCity.ru описали, как это было.

Эвакуация, добровольцы, угроза домам: как тушат лесные пожары под Нижним Тагилом
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С 7 мая 2012 года и по сей день пост главы Российской Федерации занимает Владимир Путин. На церемонии первой инаугурации в 2000 году президент Владимир Путин произнес торжественную речь, где озвучил план работы на посту главы государства. Журналисты TagilCity.ru разбирались, как менялась Россия и как развивался Нижний Тагил за годы правления Владимира Путина.

7 мая — годовщина инаугурации президента России Владимира Путина
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9 мая для жителей Нижнего Тагила — это не только праздник Великой Победы, но и день скорби по тем, кто скончался в 1993 году в результате падения самолета на Театральную площадь. Это было 30 лет назад. Вспоминаем вместе с очевидцами события того дня.

30 лет исполняется трагедии с самолетом в Тагиле 9 мая. Вспоминаем, как это было
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Имена жителей Нижнего Тагила и пригорода, погибших на СВО, увековечили на памятнике воинам-интернационалистам на набережной Тагильского пруда. Открытие состоялось в торжественной обстановке 9 мая.

Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно открыли в День Победы
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#Елена Озерова#СВО#Памятник#Падение самолета#Президент#Эвакуация#Пожары#Волонтеры#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область
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Тагильские чиновники 9 мая возложили цветы к месту трагедии на театральной площади
Сегодня, 05:49
30 лет исполняется трагедии с самолетом в Тагиле 9 мая. Вспоминаем, как это было
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Тагильчанка из-за лестницы и сломанных ног не смогла подняться к врачу в травмпункте
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Эвакуация, добровольцы, угроза домам: как тушат лесные пожары под Нижним Тагилом
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