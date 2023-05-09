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Грузовик вспыхнул на дороге в Екатеринбурге

9 мая 2023, 08:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на дороге вспыхнул грузовой автомобиль. Это произошло на перекрестке улиц Восточной — Шевченко.

Сотрудники МЧС узнали о происшествии в 21:35. 11 спасателей поехали на спасательную операцию и успешно потушили пламя. Никто не пострадал, пишет Е1.

Напомним, что годом ранее на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись три грузовика, после чего вспыхнул пожар. Один водитель сгорел заживо, второй серьезно травмировался, а третий получил небольшие ушибы.

А недавно в Алапаевске тоже вспыхнул грузовик. на месте работали спасатели.  А очевидцы снимали на видео, как от грузовика разлетаются клубы черного дыма.

Грузовик вспыхнул в Алапаевске
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#Елена Озерова#Екатеринбург#МЧС#Грузовик#Пламя#Происшествия
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