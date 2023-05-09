Грузовик вспыхнул на дороге в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Сотрудники МЧС узнали о происшествии в 21:35. 11 спасателей поехали на спасательную операцию и успешно потушили пламя. Никто не пострадал, пишет Е1.
Напомним, что годом ранее на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись три грузовика, после чего вспыхнул пожар. Один водитель сгорел заживо, второй серьезно травмировался, а третий получил небольшие ушибы.
А недавно в Алапаевске тоже вспыхнул грузовик. на месте работали спасатели. А очевидцы снимали на видео, как от грузовика разлетаются клубы черного дыма.