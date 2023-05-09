Мотоциклист без защитной экипировки погиб в Кушве

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В Госавтоинспекции отметили, что на мотоциклисте не было даже шлема. Все это случилось на улице Магистральная, 4.
Мужчина ехал на мотоцикле «Оптимум» с превышением скорости. В результате он врезался в бордюр, его транспортное средство опрокинулось, и он погиб.
Смерть наступила из-за удара головой о бордюр во время падения. Он скончался на месте. Проводится расследование.
Ранее сообщалось о двух мотоциклистах, которые пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле. Обе произошли 29 апреля. Первая - на улице Горького, 47. 39-летний водитель мотоцикла выезжал из гаражного кооператива «Черемшанский» и не уступил дорогу автомобилисту.
Во втором ДТП 72-летний водитель Volkswagen Golf не уступил дорогу на перекрестке 40-летнему мотоциклисту.