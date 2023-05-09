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Мотоциклист без защитной экипировки погиб в Кушве

9 мая 2023, 08:32
Фото: 1MI
В Кушве погиб мотоциклист, который ехал без защитной экипировки. Он наехал на бордюр.

В Госавтоинспекции отметили, что на мотоциклисте не было даже шлема. Все это случилось на улице Магистральная, 4.

Мужчина ехал на мотоцикле «Оптимум» с превышением скорости. В результате он врезался в бордюр, его транспортное средство опрокинулось, и он погиб.

Смерть наступила из-за удара головой о бордюр во время падения. Он скончался на месте. Проводится расследование.

Ранее сообщалось о двух мотоциклистах, которые пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле. Обе произошли 29 апреля. Первая - на улице Горького, 47. 39-летний водитель мотоцикла выезжал из гаражного кооператива «Черемшанский» и не уступил дорогу автомобилисту.

Во втором ДТП 72-летний водитель Volkswagen Golf не уступил дорогу на перекрестке 40-летнему мотоциклисту.

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#Елена Озерова#Кушва#Мотоцикл#ДТП#Бордюр#Происшествия#Свердловская область
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