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Мужчина обокрал алкомаркет в Нижнем Тагиле и попытался перепродать спиртное

9 мая 2023, 08:15
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле мужчина сперва обокрал алкогольный магазин, А затем пытался перепродать украденное. Его разыскивают.

ЧП случилось в понедельник, 9 мая, на Красном Камне, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». По их данным, злоумышленник – мужчина средних лет.

Фото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»

Известно, что он украл дорогие спиртные напитки, после чего совершал попытки их перепродать в этом же районе. Там он и засветился на видеокамерах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Всех, кто узнает мужчину, попросили позвонить по телефону: (3435) 47-71-02.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Кража#Алкоголь#Воровство#Криминал
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