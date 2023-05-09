Мужчина обокрал алкомаркет в Нижнем Тагиле и попытался перепродать спиртное

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
ЧП случилось в понедельник, 9 мая, на Красном Камне, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». По их данным, злоумышленник – мужчина средних лет.
Известно, что он украл дорогие спиртные напитки, после чего совершал попытки их перепродать в этом же районе. Там он и засветился на видеокамерах.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Всех, кто узнает мужчину, попросили позвонить по телефону: (3435) 47-71-02.