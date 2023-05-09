Памятник погибшим воинам ЧВК «Вагнер» открыл в Екатеринбурге Пригожин

Напомним, что в марте сообщалось, что под Екатеринбургом найдено массовое захоронение мужчин. По различным характерным чертам еще тогда стало понятно, что это бойцы ЧВК. Тогда же сотрудники ритуальной службы рассказали журналистам, что здесь похоронены мужчины, погибшие январе и феврале. Самому молодому похороненному бойцу 25 лет, а самому взрослому 53 года.