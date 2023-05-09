Памятник погибшим воинам ЧВК «Вагнер» открыл в Екатеринбурге Пригожин

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Монумент появился на кладбище, где похоронены солдаты ЧВК. Они участвовали в боях на территории Украины.
Памятник расположен под Екатеринбургом. По словам Пригожина, этот монумент– память о новых героях России и новый виток в нашей истории.
Он призвал помнить о них. Также Евгений Пригожин отметил, что что каждый захороненный боец погиб, храбро исполняя свой долг перед родиной.
Напомним, что в марте сообщалось, что под Екатеринбургом найдено массовое захоронение мужчин. По различным характерным чертам еще тогда стало понятно, что это бойцы ЧВК. Тогда же сотрудники ритуальной службы рассказали журналистам, что здесь похоронены мужчины, погибшие январе и феврале. Самому молодому похороненному бойцу 25 лет, а самому взрослому 53 года.