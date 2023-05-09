Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно открыли в День Победы

Напомним, на СВО погиб один из волонтеров поискового отряда «Феникс». В отряд стали приезжать люди, которые также лишились родных и близких. Одна женщина, потерявшая сына, предложила увековечить имена тех, кто не вернулся в Тагил, исполняя свой долг перед Родиной.