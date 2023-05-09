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Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно открыли в День Победы

9 мая 2023, 08:20
Фото: TagilCity.ru
Имена жителей Нижнего Тагила и пригорода, погибших на специальной военной операции, увековечили на памятнике воинам-интернационалистам.

Фамилии тагильчан, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции разместили на пилонах памятника воинам-интернационалистам на набережной Тагильского пруда.

На мероприятии глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выступил с торжественной речью. Он поблагодарил всех присутствующих на мероприятии жителей города, родственников военных, участвующих в СВО и погибших на ней.

Председатель правления Нижнетагильского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Андрей Банников также поздравил всех присутствующих с Днем Победы и рассказал, когда появился памятник павшим в локальных войнах в Нижнем Тагиле.

Уважаемые тагильчане, гости города Нижний Тагил. Мы сегодня с вами собрались на этом святом месте для жителей города, для молодежи, чтобы поздравить всех с 78-й годовщиной победы в ВОВ. После участия в боевых действиях в Афганистане, когда мы вернулись, мы приняли решение установить памятник воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах XX века, и получили поддержку города в этом деле. К сожалению, идет XI век, а мир спокойнее не становится, — сказал Андрей Банников. 

Градоначальник, главы районов города, депутаты Городской думы, Законодательного собрания и Госдумы в конце программы возложили цветы и венки к пилонам, посвященным павшим на СВО тагильчанам.

Фото: TagilCity.ru

Напомним, на СВО погиб один из волонтеров поискового отряда «Феникс». В отряд стали приезжать люди, которые также лишились родных и близких. Одна женщина, потерявшая сына, предложила увековечить имена тех, кто не вернулся в Тагил, исполняя свой долг перед Родиной.

Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно откроют на памятнике 9 мая
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