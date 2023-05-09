Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно открыли в День Победы

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Фамилии тагильчан, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции разместили на пилонах памятника воинам-интернационалистам на набережной Тагильского пруда.
На мероприятии глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выступил с торжественной речью. Он поблагодарил всех присутствующих на мероприятии жителей города, родственников военных, участвующих в СВО и погибших на ней.
Председатель правления Нижнетагильского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Андрей Банников также поздравил всех присутствующих с Днем Победы и рассказал, когда появился памятник павшим в локальных войнах в Нижнем Тагиле.
Уважаемые тагильчане, гости города Нижний Тагил. Мы сегодня с вами собрались на этом святом месте для жителей города, для молодежи, чтобы поздравить всех с 78-й годовщиной победы в ВОВ. После участия в боевых действиях в Афганистане, когда мы вернулись, мы приняли решение установить памятник воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах XX века, и получили поддержку города в этом деле. К сожалению, идет XI век, а мир спокойнее не становится, — сказал Андрей Банников.
Градоначальник, главы районов города, депутаты Городской думы, Законодательного собрания и Госдумы в конце программы возложили цветы и венки к пилонам, посвященным павшим на СВО тагильчанам.
Напомним, на СВО погиб один из волонтеров поискового отряда «Феникс». В отряд стали приезжать люди, которые также лишились родных и близких. Одна женщина, потерявшая сына, предложила увековечить имена тех, кто не вернулся в Тагил, исполняя свой долг перед Родиной.