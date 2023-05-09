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Салют в честь Дня Победы прогремел в Нижнем Тагиле 9 мая

9 мая 2023, 17:48
Фото: 1MI
Почти тысяча выстрелов из 432 пиротехнических изделий взлетела в небо в центре Нижнего Тагила. Вечером 9 мая салют прогремел в честь 78-й годовщины победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Разноцветные огни взмывали в небо над Нижнетагильским прудом в одиннадцатом часу вечера. Длина салюта, согласно условиям проведенной ранее закупки, составила 5 минут. Расходы из муниципального бюджета были на уровне 800 тысяч рублей.

Днем 9 мая в Нижнем Тагиле во время праздничного парада прошла военная техника, а также выступали творческие коллективы. Отдельное празднование традиционно было и в Дзержинском районе, где расположен Уралвагонзавод, поставивший в годы Великой Отечественной войны половину всех задействованных танков. Сейчас предприятие вновь работает над гособоронзаказом на нужды СВО.

Военная техника со знаками Z прошла по Нижнему Тагилу 9 мая
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Также в Нижнем Тагиле торжественно открыли пилоны с именами тагильчан, которые отдали свои жизни в боях в Украине во время специальной военной операции в 2022–2023 годах.

Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно открыли в День Победы
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#Нижний Тагил#День Победы#9 Мая#Салют#Праздник#Свободное время#Эксклюзив
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