Салют в честь Дня Победы прогремел в Нижнем Тагиле 9 мая

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
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Updated Сегодня, 17:50
Разноцветные огни взмывали в небо над Нижнетагильским прудом в одиннадцатом часу вечера. Длина салюта, согласно условиям проведенной ранее закупки, составила 5 минут. Расходы из муниципального бюджета были на уровне 800 тысяч рублей.
Днем 9 мая в Нижнем Тагиле во время праздничного парада прошла военная техника, а также выступали творческие коллективы. Отдельное празднование традиционно было и в Дзержинском районе, где расположен Уралвагонзавод, поставивший в годы Великой Отечественной войны половину всех задействованных танков. Сейчас предприятие вновь работает над гособоронзаказом на нужды СВО.
Также в Нижнем Тагиле торжественно открыли пилоны с именами тагильчан, которые отдали свои жизни в боях в Украине во время специальной военной операции в 2022–2023 годах.