Салют в честь Дня Победы прогремел в Нижнем Тагиле 9 мая

Днем 9 мая в Нижнем Тагиле во время праздничного парада прошла военная техника, а также выступали творческие коллективы. Отдельное празднование традиционно было и в Дзержинском районе, где расположен Уралвагонзавод, поставивший в годы Великой Отечественной войны половину всех задействованных танков. Сейчас предприятие вновь работает над гособоронзаказом на нужды СВО.