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Смог из-за лесных пожаров окутал Екатеринбург

9 мая 2023, 06:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге наблюдается смог. Он окутал город из-за лесных пожаров.

По данным на 8 мая 17.00, в регионе действовало семь серьезных очагов пожаров площадью 22 тысячи Га. 9 мая смог от них дошел до Екатеринбурга. С самого утра жители ощущают запах гари, даже находясь у себя дома, пишет «КП-Екатеринбург».

При этом видимость на улицах города снижена – все как в тумане. В МЧС напомнили, что в период смога необходимо придерживаться ряда свода правил.

Окна следует держать закрытыми. Лучше всего прикрывать их мокрой марлей или каким-либо тонким полотном. Специалисты советуют пить больше воды, не курить, употреблять больше овощей и фруктов.

Также они советуют долго не находиться на улице, а тем более не заниматься там спортом. Дома следует увлажнять воздух при помощи спецприборов и делать влажную уборку. Также в период смога не рекомендуется носить контактные линзы.

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#Екатеринбург#Пожар#Смог#Гарь#Запах#Экология#Елена Озерова
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