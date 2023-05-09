Смог из-за лесных пожаров окутал Екатеринбург

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
По данным на 8 мая 17.00, в регионе действовало семь серьезных очагов пожаров площадью 22 тысячи Га. 9 мая смог от них дошел до Екатеринбурга. С самого утра жители ощущают запах гари, даже находясь у себя дома, пишет «КП-Екатеринбург».
При этом видимость на улицах города снижена – все как в тумане. В МЧС напомнили, что в период смога необходимо придерживаться ряда свода правил.
Окна следует держать закрытыми. Лучше всего прикрывать их мокрой марлей или каким-либо тонким полотном. Специалисты советуют пить больше воды, не курить, употреблять больше овощей и фруктов.
Также они советуют долго не находиться на улице, а тем более не заниматься там спортом. Дома следует увлажнять воздух при помощи спецприборов и делать влажную уборку. Также в период смога не рекомендуется носить контактные линзы.