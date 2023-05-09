Смог из-за пожаров накрыл Свердловскую область

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Сейчас концентрация снижена и находится в границах предельно допустимых значений, отметили в региональном правительстве.
По сведениям Урагидромета, 9-10 мая в Челябинской и Свердловской областях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости).
Смог, который наблюдается в регионе, пришел в Екатеринбург из Верхней Пышмы и Березовского. Угрозы огня нет ни одному населенному пункту, сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Также он отметил, что службы города активно участвуют в тушении пламени в Верхней Пышме и Березовском. Там работают поливомоечные машины.