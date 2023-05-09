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Смог из-за пожаров накрыл Свердловскую область

9 мая 2023, 09:06
Фото: 1MI
В Свердловской области из-за пожаров наблюдается смог. По информации экологического мониторинга станциями Минприроды, с 6:00 до 8:00 утра в Екатеринбурге было зафиксировано превышение ПДК вредных веществ.

Сейчас концентрация снижена и находится в границах предельно допустимых значений, отметили в региональном правительстве.

По сведениям Урагидромета, 9-10 мая в Челябинской и Свердловской областях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости).

Смог, который наблюдается в регионе, пришел в Екатеринбург из Верхней Пышмы и Березовского. Угрозы огня нет ни одному населенному пункту, сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также он отметил, что службы города активно участвуют в тушении пламени в Верхней Пышме и Березовском. Там работают поливомоечные машины.

Смог из-за лесных пожаров окутал Екатеринбург
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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Смог#НМУ#ПДК#Екатеринбург#Экология#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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