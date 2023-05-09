Тагильские чиновники 9 мая возложили цветы к месту трагедии на театральной площади

Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, руководитель МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин, а также другие сотрудники администрации и городской думы Нижнего Тагила почтили память тагильчан, погибших 9 мая 1993 года на центральной городской площади. Причиной гибели 18 человек стало падение самолета Як-52. В тот день 11 тагильчан получили тяжкие телесные повреждения, 4 — менее тяжкие и 1 — легкие повреждения.