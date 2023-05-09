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Posted 9 мая 2023, 05:49

Published 9 мая 2023, 05:49

Modified 8 мая 2024, 18:46

Updated 8 мая 2024, 18:46

Тагильские чиновники 9 мая возложили цветы к месту трагедии на театральной площади

Тагильские чиновники 9 мая возложили цветы к месту трагедии на театральной площади

9 мая 2023, 05:49
Фото: TagilCity.ru.
В рамках мероприятий, приуроченных к 9 мая, тагильские чиновники почтили память горожан, погибших во время падения самолета на театральной площади Нижнего Тагила.

Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, руководитель МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин, а также другие сотрудники администрации и городской думы Нижнего Тагила почтили память тагильчан, погибших 9 мая 1993 года на центральной городской площади. Причиной гибели 18 человек стало падение самолета Як-52. В тот день 11 тагильчан получили тяжкие телесные повреждения, 4 — менее тяжкие и 1 — легкие повреждения.

Возложение цветов и венков у памятника погибшим 9 мая тагильчанам стало традицией.

В трагедии виновным был признан летчик Данилов, который по указанию руководителя своего клуба совершил полет непосредственно над театральной площадью. Вторым обвиняемым по уголовному делу стал руководитель авиаспортклуба Федор Бушма. Последний получил шесть лет колонии, а в отношении погибшего летчика дело было прекращено.

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#Общество#Владислав Пинаев#День Победы#Ибрагим Абдулкадыров#Вячеслав Погудин#Парад#Трагедия#9 Мая
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