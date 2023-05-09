Центральные улицы открыты после Парада Победы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Парад Победы состоялся в ряде российских городов, и Нижний Тагил не стал исключением. В этом году на участвовавшей в параде в Нижнем Тагиле техники располагался символ Z, символизирующий СВО.
В ряде городов в этом году парада не состоялось из соображений безопасности. Праздника не состоялось как минимум в 20 городах. Среди них Калуга, Рязань, Орел, Саратов, Липецк, Елец, Тюмень, Псков, Великие Луки и ряд других.