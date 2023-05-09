Центральные улицы открыты после Парада Победы в Нижнем Тагиле

В ряде городов в этом году парада не состоялось из соображений безопасности. Праздника не состоялось как минимум в 20 городах. Среди них Калуга, Рязань, Орел, Саратов, Липецк, Елец, Тюмень, Псков, Великие Луки и ряд других.