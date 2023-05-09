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Центральные улицы открыты после Парада Победы в Нижнем Тагиле

9 мая 2023, 10:40
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле центральные городские улицы открыли для движения автомобилей после Парада Победы в честь 9 мая.

Парад Победы состоялся в ряде российских городов, и Нижний Тагил не стал исключением. В этом году на участвовавшей в параде в Нижнем Тагиле техники располагался символ Z, символизирующий СВО.

В ряде городов в этом году парада не состоялось из соображений безопасности. Праздника не состоялось как минимум в 20 городах. Среди них Калуга, Рязань, Орел, Саратов, Липецк, Елец, Тюмень, Псков, Великие Луки и ряд других.

Военная техника со знаками Z прошла по Нижнему Тагилу 9 мая
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Дорога#Парад#Парад победы#9 Мая#Общество
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