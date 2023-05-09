Цены на авиабилеты увеличились на 20%. Как не разориться на авиабилетах

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Разбирались, кто может рассчитывать на такую привилегию, журналисты «Новых известий».
Отмечается, что программы поддержки авиаперевозок в России можно имеют три части: субсидирование региональных перевозок, льготы для отдельных категорий граждан и «плоские» тарифы от «Аэрофлота».
В настоящее время улететь из сибирских городов в отпуск на Кавказ или из Новосибирска в Челябинск через Москву дорого, хотя раньше такая опция была более доступна. К тому же, сами авиакомпании летать напрямую в небольшие города не хотят. Поэтому такой перелет может стать не только дорогим, но и долгим.
А в прошлом году Росавиация утвердила перечень льготных маршрутов на 2023 год, которые связывают регионы в обход Москвы. Их 308. Среди них и те расстояния, которые можно проехать на маршрутке (Новосибирск — Барнаул (195 км). Также там есть и те рейсы, которые на автобусе были бы слишком длительными (до 5000 км).
По информации Росстата, средняя стоимость авиабилета эконом-класса на 1000 км по состоянию на 5 мая составляет 6403,16 рублей. Без субсидирования россиянам стало сложнее оплатить дорогу туда-обратно. При этом именно субсидирование власти «подрезали». В этом году они сперва хотели направить на эти цели 9 млрд рублей, но решили отправить 7,5 млрд рублей.
Субсидировалось, как правило, примерно 50% авиабилета. Сама льготная программа охватывает ключевые направления, связывающие крупнейшие города страны. Чтобы воспользоваться опцией, нужно входить в отдельную категорию льготников.
Всего есть 154 льготных маршрута, из них 21 для жителей ДФО и 6 для отдыхающих в «Океане» детей.
Касательно субсидий авиакомпаниям, на сегодняшний день они охватывают только зимний период. И оцениваются они в 25,3 млрд рублей — в 4 раза меньше, чем годом ранее.