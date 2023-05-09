Цены на авиабилеты увеличились на 20%. Как не разориться на авиабилетах

В настоящее время улететь из сибирских городов в отпуск на Кавказ или из Новосибирска в Челябинск через Москву дорого, хотя раньше такая опция была более доступна. К тому же, сами авиакомпании летать напрямую в небольшие города не хотят. Поэтому такой перелет может стать не только дорогим, но и долгим.