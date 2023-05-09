В Екатеринбурге велосипедист сбил мальчика на аллее и скрылся

По ее словам, она с сыном и коляской шла по пешеходной зоне, где было много людей. В какой-то момент у ее второго ребенка, двухлетнего, укатился мячик. Тогда 10-летний ребенок подошел к клумбе за ним. В этот момент велосипедист, которому на вид около 50 лет, сбил сына.