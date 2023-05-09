В Екатеринбурге велосипедист сбил мальчика на аллее и скрылся

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Это произошло на одном из перекрестков на Химмаше. Сбитому мальчику 10 лет. О ЧП рассказала мама мальчика Марина, сообщает Е1.
По ее словам, она с сыном и коляской шла по пешеходной зоне, где было много людей. В какой-то момент у ее второго ребенка, двухлетнего, укатился мячик. Тогда 10-летний ребенок подошел к клумбе за ним. В этот момент велосипедист, которому на вид около 50 лет, сбил сына.
Далее, по словам Марины, мальчик упал вниз лицом и плечом. Сбежались люди, подошел и сам велосипедист. Однако почти сразу он уехал.
Ребенок отделался ушибами и температурой. Марина написала заявление в полицию.