В Верхней Пышме прошло шествие ретромашин времен Второй мировой войны

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
На улицы города колонной выдвинулись танки, бронетранспортеры и тягачи с артиллерийскими орудиями. Это та самая техника, которая была на вооружении армии СССР в годы Второй мировой войны, пишет Е1.
В колонне было 30 единиц исторической техники: это танки, самоходные артиллерийские установки, бронеавтомобили и многие другие машины.
Тем временем в Екатеринбурге парад закончился. Вечером здесь запланирован салют, он начнется в 22 часа. После этого из центра города для горожан будет работать общественный транспорт. Автобусы и троллейбусы будут ждать отдыхающих на специальных площадках.