TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Изображение материала

В Верхней Пышме прошло шествие ретромашин времен Второй мировой войны

9 мая 2023, 10:39
Фото: 1MI
Ретромашины проехали по Верхней Пышме. Они поучаствовали в шествии исторической техники.

На улицы города колонной выдвинулись танки, бронетранспортеры и тягачи с артиллерийскими орудиями. Это та самая техника, которая была на вооружении армии СССР в годы Второй мировой войны, пишет Е1.

В колонне было 30 единиц исторической техники: это танки, самоходные артиллерийские установки, бронеавтомобили и многие другие машины.

Тем временем в Екатеринбурге парад закончился. Вечером здесь запланирован салют, он начнется в 22 часа. После этого из центра города для горожан будет работать общественный транспорт. Автобусы и троллейбусы будут ждать отдыхающих на специальных площадках.

В Нижнем Тагиле отменили шествие трудовых и учебных коллективов на параде 9 мая
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Танки#Ретромашины#Парад#9 Мая#Общество#Свердловская область#Верхняя Пышма
Подпишитесь
Тагильские чиновники 9 мая возложили цветы к месту трагедии на театральной площади
Сегодня, 05:49
30 лет исполняется трагедии с самолетом в Тагиле 9 мая. Вспоминаем, как это было
Вчера, 13:37
На Площади трудовой доблести в Нижнем Тагиле прошла акция памяти в честь «Дня Победы»
Вчера, 10:58
Салюты и шашлыки: садоводы в Нижнем Тагиле массово нарушают противопожарный режим
6 мая 14:02
Тагильчанка из-за лестницы и сломанных ног не смогла подняться к врачу в травмпункте
6 мая 15:00
Эвакуация, добровольцы, угроза домам: как тушат лесные пожары под Нижним Тагилом
7 мая 06:09