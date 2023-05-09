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Военная техника со знаками Z прошла по Нижнему Тагилу 9 мая

9 мая 2023, 06:49
Фото: TagilCity.ru
Парад в честь Дня Победы в Нижнем Тагиле традиционно проходит с участием военной техники.

Военная техника на праздновании Дня Победы в Нижнем Тагиле является многолетней традицией. А в 2023 году на боевой технике располагается символ Z, как один из атрибутов проходящей специальной военной операции в Украине. Уже много месяцев подряд работники тагильского Уралвагонзавода трудятся на гособоронзаказ, обеспечивая военной техникой бойцов в зоне СВО.

Уралвагонзавод из Концерна УВЗ (часть Госкорпорации Ростех) представил пять танков в Параде Победы, который прошел 9 мая в Нижнем Тагиле. Перед тагильчанами прошли Т-34-85 и новейшие танки Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».

Фото: TagilCity.ru

На предприятии отмечают, что Т-34-85 остается надежным танком несмотря на свой возраст, выпущенный в 1945 году. Легендарный танк все еще активно используется на различных мероприятиях, включая городские парады, и по-прежнему в хорошем состоянии.

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#Нижний Тагил#День Победы#9 Мая#Парад#Парад победы#Танк#Танк T-90#Танки#Уралвагонзавод#Общество#Эксклюзив
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