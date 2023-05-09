Военная техника со знаками Z прошла по Нижнему Тагилу 9 мая

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 07:16
Военная техника на праздновании Дня Победы в Нижнем Тагиле является многолетней традицией. А в 2023 году на боевой технике располагается символ Z, как один из атрибутов проходящей специальной военной операции в Украине. Уже много месяцев подряд работники тагильского Уралвагонзавода трудятся на гособоронзаказ, обеспечивая военной техникой бойцов в зоне СВО.
Уралвагонзавод из Концерна УВЗ (часть Госкорпорации Ростех) представил пять танков в Параде Победы, который прошел 9 мая в Нижнем Тагиле. Перед тагильчанами прошли Т-34-85 и новейшие танки Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».
На предприятии отмечают, что Т-34-85 остается надежным танком несмотря на свой возраст, выпущенный в 1945 году. Легендарный танк все еще активно используется на различных мероприятиях, включая городские парады, и по-прежнему в хорошем состоянии.