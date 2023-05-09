Военная техника со знаками Z прошла по Нижнему Тагилу 9 мая

Военная техника на праздновании Дня Победы в Нижнем Тагиле является многолетней традицией. А в 2023 году на боевой технике располагается символ Z, как один из атрибутов проходящей специальной военной операции в Украине. Уже много месяцев подряд работники тагильского Уралвагонзавода трудятся на гособоронзаказ, обеспечивая военной техникой бойцов в зоне СВО.