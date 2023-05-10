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8-летний мальчик в Тагиле попал под колеса иномарки при попытке перебежать дорогу

10 мая 2023, 05:55
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Восьмилетний мальчик пострадал в результате ДТП с иномаркой. Он пытался перебежать дорогу вне пешеходного перехода. Инцидент случился на улице Урожайная, 226 в Нижнем Тагиле 9 мая.

При этом переход находился в зоне видимости, отметили в Отделе пропаганды ГИБДД. Водитель Suzuki, 39-летняя женщина, ехала в сторону улицы Алтайской. В какой-то момент под ее колеса попал мальчик. В результате пострадавший отправлен в больницу с травмами, но после осмотра его отпустили домой.

Автоинспекторами проведен осмотр места происшествия. Выяснилось, что стаж вождения женщины составляет 10 лет. Она к административной ответственности с начала 2023 года привлекалась уже семь раз. Все нарушения связаны с превышением скоростного режима. Также установлено, что на момент аварии женщина была трезва.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Водитель пояснила, что ехала по улице Юности со скоростью 30 км/ч. Она видела, что по обочине идет ребенок, но мальчик резко выбежал на дорогу. Поэтому избежать наезда не получилось. Сам ребенок рассказал, что шел с прогулки домой и начал перебегать дорогу, не убедившись в безопасности.

В ГИБДД добавили, что в ближайшее время в школу, где учится мальчик, нагрянут инспекторы. Они проверят, как преподаются ПДД и какие мероприятия проводятся.

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#Ирина Кирилова#Авария#Дети#Пострадавшие#ДТП#Нижний Тагил
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