8-летний мальчик в Тагиле попал под колеса иномарки при попытке перебежать дорогу

Автоинспекторами проведен осмотр места происшествия. Выяснилось, что стаж вождения женщины составляет 10 лет. Она к административной ответственности с начала 2023 года привлекалась уже семь раз. Все нарушения связаны с превышением скоростного режима. Также установлено, что на момент аварии женщина была трезва.