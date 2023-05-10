8-летний мальчик в Тагиле попал под колеса иномарки при попытке перебежать дорогу

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
При этом переход находился в зоне видимости, отметили в Отделе пропаганды ГИБДД. Водитель Suzuki, 39-летняя женщина, ехала в сторону улицы Алтайской. В какой-то момент под ее колеса попал мальчик. В результате пострадавший отправлен в больницу с травмами, но после осмотра его отпустили домой.
Автоинспекторами проведен осмотр места происшествия. Выяснилось, что стаж вождения женщины составляет 10 лет. Она к административной ответственности с начала 2023 года привлекалась уже семь раз. Все нарушения связаны с превышением скоростного режима. Также установлено, что на момент аварии женщина была трезва.
Водитель пояснила, что ехала по улице Юности со скоростью 30 км/ч. Она видела, что по обочине идет ребенок, но мальчик резко выбежал на дорогу. Поэтому избежать наезда не получилось. Сам ребенок рассказал, что шел с прогулки домой и начал перебегать дорогу, не убедившись в безопасности.
В ГИБДД добавили, что в ближайшее время в школу, где учится мальчик, нагрянут инспекторы. Они проверят, как преподаются ПДД и какие мероприятия проводятся.