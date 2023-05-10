9 мая в этом году стало самым холодным в Екатеринбурге за последние 8 лет

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Синоптик Алексей Пулин отметил, что в дневное время самая высокая температура достигла +13,7 градусов. А самая низкая отмечалась ночью — -0,4 градуса. При этом холодная погода, по данным синоптика, сохранится в ближайшие несколько дней. 10 мая в Екатеринбурге прогнзируется потепление до +18 градусов и отсутствие осадков.
В Нижнем Тагиле при этом воздух прогреется до +17 градусов. Весь день простоит солнечная погода. Ветра ожидаются западные и юго-западные с порывами не более 6 метров в секунду.