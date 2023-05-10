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9 мая в этом году стало самым холодным в Екатеринбурге за последние 8 лет

10 мая 2023, 04:29
Фото: 1MI

Температурный рекорд побит 9 мая в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в праздничный день 9 мая побит температурный рекорд. Этот день стал самым холодным за последние 8 лет. В среднем в течение дня температура воздуха составила +6,4 градуса.

Синоптик Алексей Пулин отметил, что в дневное время самая высокая температура достигла +13,7 градусов. А самая низкая отмечалась ночью — -0,4 градуса. При этом холодная погода, по данным синоптика, сохранится в ближайшие несколько дней. 10 мая в Екатеринбурге прогнзируется потепление до +18 градусов и отсутствие осадков.

В Нижнем Тагиле при этом воздух прогреется до +17 градусов. Весь день простоит солнечная погода. Ветра ожидаются западные и юго-западные с порывами не более 6 метров в секунду.

#Ирина Кирилова#Тепло#Рекорд#Температура#Синоптик#Прогноз#Природа#Екатеринбург
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