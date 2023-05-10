Артель «Нейва» не провела рекультивацию земель после добычи платины в поселке Висим

Тогда же, во время визита в поселок журналистов редакции, рабочие артели уверяли, что проект рекультивации существует, и по нему компания берет на себя обязательства высадить на участке деревья взамен вырубленных. Спустя два года, корреспонденты вновь побывали на месте добычи. Однако за это время там ничего так и не изменилось. После ухода добытчиков драгоценных металлов остались лишь пустая земля без зеленых насаждений.