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Артель «Нейва» не провела рекультивацию земель после добычи платины в поселке Висим

10 мая 2023, 11:48
Фото: TagilCity.ru
После добычи платины в 2015–2019 годах рядом с поселком Висим артель «Нейва» не провела обещанную высадку деревьев на месте вырубленного леса. До сих пор там остаются гектары пустых земель.

В течение четырех лет, с 2015 по 2019 годы, артель «Нейва» занималась добычей платины рядом с поселком Висим. Для этого компания вырубила несколько десятков гектаров леса, что возмутило местных жителей.

На месте работ были огромные леса, которые оказались вырублены. Я тут с детства живу, собирал грибы, я ходил на охоту в этом лесу. Проекта рекультивации мы не видели. У нас тут даже акцию проводили соседи, собирали подписи, чтобы отменить данные работы, — рассказывал TagilCity.ru еще два года назад житель одного из домов по улице Советской Михаил.
Гектары пустыни на месте леса остались после добычи платины в Висиме
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Тогда же, во время визита в поселок журналистов редакции, рабочие артели уверяли, что проект рекультивации существует, и по нему компания берет на себя обязательства высадить на участке деревья взамен вырубленных. Спустя два года, корреспонденты вновь побывали на месте добычи. Однако за это время там ничего так и не изменилось. После ухода добытчиков драгоценных металлов остались лишь пустая земля без зеленых насаждений.

Вырубленный лес после добычи платины в ВисимеВырубленный лес после добычи платины в Висиме
Вырубленный лес после добычи платины в ВисимеВырубленный лес после добычи платины в Висиме
Вырубленный лес после добычи платины в ВисимеВырубленный лес после добычи платины в Висиме
Вырубленный лес после добычи платины в ВисимеВырубленный лес после добычи платины в Висиме
Вырубленный лес после добычи платины в Висиме
Фото: TagilCity.ru

Редакция TagilCity.ru направит запрос в Министерство экологии Свердловской области, чтобы выяснить, почему за столь долгое время место разработки платины так и не было рекультивировано.

#Анна Григорьева#Добыча#Платина#Лес#Вырубка#Экология#Эксклюзив#ГГО и пригород
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