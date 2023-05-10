Артель «Нейва» не провела рекультивацию земель после добычи платины в поселке Висим

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В течение четырех лет, с 2015 по 2019 годы, артель «Нейва» занималась добычей платины рядом с поселком Висим. Для этого компания вырубила несколько десятков гектаров леса, что возмутило местных жителей.
На месте работ были огромные леса, которые оказались вырублены. Я тут с детства живу, собирал грибы, я ходил на охоту в этом лесу. Проекта рекультивации мы не видели. У нас тут даже акцию проводили соседи, собирали подписи, чтобы отменить данные работы, — рассказывал TagilCity.ru еще два года назад житель одного из домов по улице Советской Михаил.
Тогда же, во время визита в поселок журналистов редакции, рабочие артели уверяли, что проект рекультивации существует, и по нему компания берет на себя обязательства высадить на участке деревья взамен вырубленных. Спустя два года, корреспонденты вновь побывали на месте добычи. Однако за это время там ничего так и не изменилось. После ухода добытчиков драгоценных металлов остались лишь пустая земля без зеленых насаждений.
Редакция TagilCity.ru направит запрос в Министерство экологии Свердловской области, чтобы выяснить, почему за столь долгое время место разработки платины так и не было рекультивировано.