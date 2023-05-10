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Более 20 человек погибли в массовых пожарах в Курганской области

10 мая 2023, 07:24
Фото: 1MI
В результате лесных пожаров в Курганской области погиб 21 человек. Следователями уже возбуждено уголовное дело.

По данным МЧС в тушении огня участвуют более тысячи огнеборцев, авиация и более трех сотен единиц техники. На 9 мая число погибших уже составляет 21 человек, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в медслужбах. Кроме того, 13 человек получили ранения.

В правительстве Курганской области пообещали, что семьям, чьи родные погибли, будут выплачены компенсации. Средства в размере одного миллиона рублей начнут перечислять в ближайшее время. Об этом заявлял замгубернатора Константин Ермаков.

По факту пожаров возбуждены уголовные дела. Расследование проводится по статье о халатности, которая привела к получению тяжкого вреда или смерти человека. Как заявили в СК по Курганской области, предполагается, что пожары могли случиться из-за халатности со стороны должностных лиц, которые не приняли соответствующие меры.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщал, что угрозы населенным пунктам больше нет. Огнеборцы, по его словам, смогли отстоять 10 тысяч жилых домов.

Пожары в Курганской области полыхают уже две недели. Первый крупный очаг появился 27 апреля. В Кетовском районе огонь перешел на деревню Логоушка. Властями был введен режим ЧС. Он действует до сих пор. В результате пожар охватил 70 строений и унес жизнь одной женщины.

Второе ЧП случилось 7 мая. Загорелась деревня Юлдус Шадринского округа. Она находится в 100 километрах от Кургана. Там сгорели 20 домов, а также погибли 3 человека.

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#Ирина Кирилова#Курганская область#Происшествия#Пожар#Лес#Погибшие#Пострадавшие
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