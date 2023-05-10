Пожары в Курганской области полыхают уже две недели. Первый крупный очаг появился 27 апреля. В Кетовском районе огонь перешел на деревню Логоушка. Властями был введен режим ЧС. Он действует до сих пор. В результате пожар охватил 70 строений и унес жизнь одной женщины.