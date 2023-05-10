Более 200 нарушений пожарной безопасности выявлены в Свердловской области за 4 дня

Жители региона, несмотря на запрет, продолжают жечь костры и пользоваться мангалами на природе. Так, люди жгли огонь в переносных мангалах на берегах Ильинского пруда в Сысертском районе, Глубочинского водохранилища в Полевском городском округе, на берегу озера Таватуй. На берегу реки Пышма отдыхающие, когда увидели инспекторов, попытались спрятать мангал и вывалили угли в сухую траву. Однако возгорания не случилось.