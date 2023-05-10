Более 200 нарушений пожарной безопасности выявлены в Свердловской области за 4 дня

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Жители региона, несмотря на запрет, продолжают жечь костры и пользоваться мангалами на природе. Так, люди жгли огонь в переносных мангалах на берегах Ильинского пруда в Сысертском районе, Глубочинского водохранилища в Полевском городском округе, на берегу озера Таватуй. На берегу реки Пышма отдыхающие, когда увидели инспекторов, попытались спрятать мангал и вывалили угли в сухую траву. Однако возгорания не случилось.
В близи садоводств обнаружены захламленные лесные участки, а также некачественная очистка мест рубок от остатков древесины. В результате возбуждены 19 административных дел. Также вручены 17 повесток для составления протоколов. По 13 нарушениям материалы переданы правоохранителям, чтобы они нашли виновных, сообщили в департаменте информационной политики.
Напомним, особый противопожарный режим действует на территории Свердловской области. Он запрещает разведение открытого огня, костров, сжигание мусора, сухой травы, а также проведение пожароопасных работ. Кроме того, нельзя запускать фейерверки и проводить фаер-шоу. Для профилактики приостановлен сезон охоты до 15 мая.