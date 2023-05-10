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Более 200 нарушений пожарной безопасности выявлены в Свердловской области за 4 дня

10 мая 2023, 03:41
Фото: 1MI
Больше 200 нарушений пожарной безопасности зафиксированы за праздничные выходные в Свердловской области. 196 связаны с нарушениями в границах населенных пунктов и 29 с нарушением пожарной безопасности в лесах.

Жители региона, несмотря на запрет, продолжают жечь костры и пользоваться мангалами на природе. Так, люди жгли огонь в переносных мангалах на берегах Ильинского пруда в Сысертском районе, Глубочинского водохранилища в Полевском городском округе, на берегу озера Таватуй. На берегу реки Пышма отдыхающие, когда увидели инспекторов, попытались спрятать мангал и вывалили угли в сухую траву. Однако возгорания не случилось.

В близи садоводств обнаружены захламленные лесные участки, а также некачественная очистка мест рубок от остатков древесины. В результате возбуждены 19 административных дел. Также вручены 17 повесток для составления протоколов. По 13 нарушениям материалы переданы правоохранителям, чтобы они нашли виновных, сообщили в департаменте информационной политики.

Напомним, особый противопожарный режим действует на территории Свердловской области. Он запрещает разведение открытого огня, костров, сжигание мусора, сухой травы, а также проведение пожароопасных работ. Кроме того, нельзя запускать фейерверки и проводить фаер-шоу. Для профилактики приостановлен сезон охоты до 15 мая.

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#Ирина Кирилова#Нарушения#Пожар#Протокол#Ответственность#Общество#Свердловская область
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