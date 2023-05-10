Больше 20 уголовных дел из-за лесных пожаров возбуждены в Свердловской области

В течение выходных сотрудниками госпожнадзора проводилась усиленная работа по профилактике пожаров. Каждый день на территории области работают больше трех сотен групп разных видов. В них входят и сотрудники МЧС, и специалисты органов местного самоуправления, старосты населенных пунктов и общественники.