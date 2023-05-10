Больше 20 уголовных дел из-за лесных пожаров возбуждены в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В течение выходных сотрудниками госпожнадзора проводилась усиленная работа по профилактике пожаров. Каждый день на территории области работают больше трех сотен групп разных видов. В них входят и сотрудники МЧС, и специалисты органов местного самоуправления, старосты населенных пунктов и общественники.
В общей сложности за 4 дня составлено 205 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, вынесено 69 определений о возбуждении административных дел.
Патрули в ходе рейдов рассказывают жителям области о важности соблюдения правил пожарной безопасности и напоминают, что в регионе сохраняется напряженная пожароопасная обстановка.