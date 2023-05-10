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Больше 20 уголовных дел из-за лесных пожаров возбуждены в Свердловской области

10 мая 2023, 09:22
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Более 20 уголовных дел возбуждены в Свердловской области за праздничные выходные. Все они касаются возникновения лесных пожаров.

В течение выходных сотрудниками госпожнадзора проводилась усиленная работа по профилактике пожаров. Каждый день на территории области работают больше трех сотен групп разных видов. В них входят и сотрудники МЧС, и специалисты органов местного самоуправления, старосты населенных пунктов и общественники.

В общей сложности за 4 дня составлено 205 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, вынесено 69 определений о возбуждении административных дел.

Патрули в ходе рейдов рассказывают жителям области о важности соблюдения правил пожарной безопасности и напоминают, что в регионе сохраняется напряженная пожароопасная обстановка.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Профилактика#Уголовное дело#Нарушение#Общество#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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