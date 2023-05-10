Дайверы устроили «Бессмертный полк» на дне карьера под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:27
Для тех, кто хотел принять участие, но у них нет фото родных, были сделаны портреты известных боевых пловцов ВОВ, сообщили в Уральском дайверском центре «Тритон».
В общей сложности участие в, так называемом, шествии приняли 10 человек. Они проплыли от указательного столба, через самолет и железнодорожный вагон. Максимальная глубина составила 56 метров. Длился заплыв почти один час.
Напомним, в Нижнем Тагиле празднование 9 мая прошло без «Бессмертного полка». Он был отменен по всей России. Утром по традиции по центральной улице прошла колонна техники. Затем выступили творческие коллективы. В течение дня проходили акции памяти павшими в Великой Отечественной войне и в ходе СВО. В честь последних были открыты пилоны с именами. Завершилось празднование салютом, который прогремел в акватории Тагильского пруда.