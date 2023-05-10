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Дайверы устроили «Бессмертный полк» на дне карьера под Нижним Тагилом

10 мая 2023, 04:58
Фото: Уральский дайверский центр "Тритон"
Дайверы из Екатеринбурга решили провести собственный «Бессмертный полк». Сделали они это на дне карьера Лазурный под Нижним Тагилом. Дайверы проплыли колонной с портретами родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Для тех, кто хотел принять участие, но у них нет фото родных, были сделаны портреты известных боевых пловцов ВОВ, сообщили в Уральском дайверском центре «Тритон».

В общей сложности участие в, так называемом, шествии приняли 10 человек. Они проплыли от указательного столба, через самолет и железнодорожный вагон. Максимальная глубина составила 56 метров. Длился заплыв почти один час.

Фото: Уральский дайверский центр "Тритон"

Напомним, в Нижнем Тагиле празднование 9 мая прошло без «Бессмертного полка». Он был отменен по всей России. Утром по традиции по центральной улице прошла колонна техники. Затем выступили творческие коллективы. В течение дня проходили акции памяти павшими в Великой Отечественной войне и в ходе СВО. В честь последних были открыты пилоны с именами. Завершилось празднование салютом, который прогремел в акватории Тагильского пруда.

Салют в честь Дня Победы прогремел в Нижнем Тагиле 9 мая
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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Дайвинг#Праздник#9 Мая
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