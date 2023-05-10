Дайверы устроили «Бессмертный полк» на дне карьера под Нижним Тагилом

Напомним, в Нижнем Тагиле празднование 9 мая прошло без «Бессмертного полка». Он был отменен по всей России. Утром по традиции по центральной улице прошла колонна техники. Затем выступили творческие коллективы. В течение дня проходили акции памяти павшими в Великой Отечественной войне и в ходе СВО. В честь последних были открыты пилоны с именами. Завершилось празднование салютом, который прогремел в акватории Тагильского пруда.