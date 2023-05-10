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Дом многодетного бойца СВО сгорел во время пожара в Сосьве

10 мая 2023, 11:15
Фото: 1MI
В Сосьву в отпуск со спецоперации вернулся местный житель. Он проживал в поселке, но пожар уничтожил его дом. В нем проживали также жена и трое детей. Они временно разместились у родственников.

В отпуске Евгений Нагамадьянов планирует помогать родным. По словам мужчины, он видел до приезда все по видеосвязи. Однако когда увидел вживую, был в шоке, рассказывает боец.

Он отметил, что его семье выделили служебную квартиру. Сейчас Евгений делает в ней косметический ремонт, чтобы успеть перевезти туда родных. Он надеется, что успеет сделать все во время отпуска. Он продлится 15 дней, пишет Ура.ру.

Напомним, в Сосьве пожар случился 25 апреля. В огне были уничтожены около 120 домов. В результате скончались два человека. По предварительной информации причиной возгорания стало сжигание опила на местной пилораме. Ее управляющий заключен под стражу.

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#Ирина Кирилова#Пожар#СВО#Дом#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область#Сосьва
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