Дом многодетного бойца СВО сгорел во время пожара в Сосьве

Он отметил, что его семье выделили служебную квартиру. Сейчас Евгений делает в ней косметический ремонт, чтобы успеть перевезти туда родных. Он надеется, что успеет сделать все во время отпуска. Он продлится 15 дней, пишет Ура.ру.