Дом многодетного бойца СВО сгорел во время пожара в Сосьве

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В отпуске Евгений Нагамадьянов планирует помогать родным. По словам мужчины, он видел до приезда все по видеосвязи. Однако когда увидел вживую, был в шоке, рассказывает боец.
Он отметил, что его семье выделили служебную квартиру. Сейчас Евгений делает в ней косметический ремонт, чтобы успеть перевезти туда родных. Он надеется, что успеет сделать все во время отпуска. Он продлится 15 дней, пишет Ура.ру.
Напомним, в Сосьве пожар случился 25 апреля. В огне были уничтожены около 120 домов. В результате скончались два человека. По предварительной информации причиной возгорания стало сжигание опила на местной пилораме. Ее управляющий заключен под стражу.