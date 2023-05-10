Еще 20 природных пожаров ликвидированы в Свердловской области

Так, три возгорания находятся под Верхней Пышмой, еще по одному под Асбестом, Ревдой и Слободо-Туринском. При этом за сутки возникли 12 новых пожаров. Их площадь составила 27,2 тысячи гектаров. Причиной большинства является неосторожное обращение с огнем, заявили в Департаменте информационной политики.