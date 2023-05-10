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Еще 20 природных пожаров ликвидированы в Свердловской области

10 мая 2023, 07:47
Фото: 1MI
20 природных пожаров были ликвидированы в Свердловской области за сутки 9 мая. Их общая площадь составила более 4,6 тысячи гектаров. Еще 20 пожаров были локализованы на площади больше 23 тысяч гектаров.

Так, три возгорания находятся под Верхней Пышмой, еще по одному под Асбестом, Ревдой и Слободо-Туринском. При этом за сутки возникли 12 новых пожаров. Их площадь составила 27,2 тысячи гектаров. Причиной большинства является неосторожное обращение с огнем, заявили в Департаменте информационной политики.

В ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что всего на территории региона функционируют 57 природных пожаров. В их тушении задействованы почти 5 тысяч человек и почти 5 тысяч единиц техники.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Лес#Тушение#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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