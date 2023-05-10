Еще 20 природных пожаров ликвидированы в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Так, три возгорания находятся под Верхней Пышмой, еще по одному под Асбестом, Ревдой и Слободо-Туринском. При этом за сутки возникли 12 новых пожаров. Их площадь составила 27,2 тысячи гектаров. Причиной большинства является неосторожное обращение с огнем, заявили в Департаменте информационной политики.
В ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что всего на территории региона функционируют 57 природных пожаров. В их тушении задействованы почти 5 тысяч человек и почти 5 тысяч единиц техники.