Начало мая в Нижнем Тагиле выдалось с почти ежедневным превышением вредных веществ в воздухе. 1 и 2 мая, по данным «Уральского УГМС» на Тагилстрое норму превышал сероводород до 1,1 раза. В последующие дни, 3, 4 и 5 мая, газоанализатор ловил возле ж/д вокзала диоксид азота с превышением до двух раз. При этом с 4 по 7 мая на территории города действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в атмосфере.