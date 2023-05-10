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Published Сегодня, 08:07
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Начало мая в Нижнем Тагиле выдалось с почти ежедневным превышением вредных веществ в воздухе. 1 и 2 мая, по данным «Уральского УГМС» на Тагилстрое норму превышал сероводород до 1,1 раза. В последующие дни, 3, 4 и 5 мая, газоанализатор ловил возле ж/д вокзала диоксид азота с превышением до двух раз. При этом с 4 по 7 мая на территории города действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в атмосфере.
Месяцем ранее в апреле ситуация с загрязненностью воздуха также была неблагоприятной. 15 из 30 дней в атмосфере были превышения диоксида азота и сероводорода. Чаще всего выбросы с этими веществами фиксировались в районе Тагилстроя.
Сразу несколько крупных лесных пожаров вспыхнули в Свердловской области в конце прошлой недели. Погодные условия — сильный ветер и отсутствие осадков — способствовали быстрому распространению огня. Под Нижним Тагилом в поселке Леневка в тушении огня принимали участие сотни людей. Из-за дыма пришлось даже перекрывать участок трассы «Екатеринбург- Нижний Тагил — Серов» со 120 км по 135 км. В регионе объявлен режим ЧС: запрещено разводить открытый огонь, даже на садовых участках, жечь траву и посещать леса.
Из-за пожаров свердловские города накрыл смог из дыма. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора проводили исследование воздуха в Алапаевске, Реже, Буланаше, Арамиле, Талице, Троицком, Асбесте, Красноармейском, Папанинцев, Первоуральске и Екатеринбурге. Всего в период с 5 по 7 мая было проведено 600 исследований.