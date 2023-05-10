Куйвашев дал новые поручения по тушению пожаров в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал необходимые распоряжения для устранения очагов лесных пожаров на собрании оперативного отдела штаба десятого мая.
С огнём борются не только специальные службы, такие как МЧС или Росгвардия, но также более 5 тысяч дачников и жителей близлежащих населенных пунктов. Губернатор также поручил предоставить добровольцам все необходимые медицинские препараты на случай травм, чистую питьевую воду и запас еды. Руководители муниципалитетов должны обеспечить организацию деятельности волонтёров во избежание травмоопасных ситуаций.
В ближайшие 24 часа локализировать очаги возгорания в области будут девять единиц специальной воздушной техники: вертолёты Ми-8 МЧС, Росгвардии, Авиалесоохраны и Минобороны, военно-транспортный самолёт Ил-76 и самолёт-амфибия Бе-200. С момента начала природной катастрофы, при помощи специального оборудования, было совершено 184 сброса воды общим объемом 800 тонн, как комментируют в Департаменте информационной политики.
Согласно информации от глав муниципалитетов, сейчас на значительной части местности, прилегающей непосредственно к населенным пунктам, опасность перекидывания пламени на постройки, ликвидирована.
По сообщению МЧС, за последнее время ограничены 20 стихийных пожаров на площади более 23 тысяч гектаров. Евгений Куйвашев уже распорядился о проведении анализа сложившийся ситуации по итогам проверки территорий, на которых возникли неконтролируемые возгорания на предмет наличия сельскохозяйственного мусора.