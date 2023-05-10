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Куйвашев дал новые поручения по тушению пожаров в Свердловской области

10 мая 2023, 12:36
Фото: 1MI
На текущий момент, по сообщению МЧС, в крупнейшем регионе Урала бушует более 57 природных очагов возгорания, площадью примерно 100 тысяч гектаров. Самые большой урон от огня отмечается на территориях: села Мостовское, поселках Солнечный и Ключевск и поселка Буланаш.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал необходимые распоряжения для устранения очагов лесных пожаров на собрании оперативного отдела штаба десятого мая.

С огнём борются не только специальные службы, такие как МЧС или Росгвардия, но также более 5 тысяч дачников и жителей близлежащих населенных пунктов. Губернатор также поручил предоставить добровольцам все необходимые медицинские препараты на случай травм, чистую питьевую воду и запас еды. Руководители муниципалитетов должны обеспечить организацию деятельности волонтёров во избежание травмоопасных ситуаций.

В ближайшие 24 часа локализировать очаги возгорания в области будут девять единиц специальной воздушной техники: вертолёты Ми-8 МЧС, Росгвардии, Авиалесоохраны и Минобороны, военно-транспортный самолёт Ил-76 и самолёт-амфибия Бе-200. С момента начала природной катастрофы, при помощи специального оборудования, было совершено 184 сброса воды общим объемом 800 тонн, как комментируют в Департаменте информационной политики.

Согласно информации от глав муниципалитетов, сейчас на значительной части местности, прилегающей непосредственно к населенным пунктам, опасность перекидывания пламени на постройки, ликвидирована.

По сообщению МЧС, за последнее время ограничены 20 стихийных пожаров на площади более 23 тысяч гектаров. Евгений Куйвашев уже распорядился о проведении анализа сложившийся ситуации по итогам проверки территорий, на которых возникли неконтролируемые возгорания на предмет наличия сельскохозяйственного мусора.

#Ирина Кирилова#Пожар#Тушение#Лес#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область#Евгений Куйвашев
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