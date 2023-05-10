Куйвашев дал новые поручения по тушению пожаров в Свердловской области

С огнём борются не только специальные службы, такие как МЧС или Росгвардия, но также более 5 тысяч дачников и жителей близлежащих населенных пунктов. Губернатор также поручил предоставить добровольцам все необходимые медицинские препараты на случай травм, чистую питьевую воду и запас еды. Руководители муниципалитетов должны обеспечить организацию деятельности волонтёров во избежание травмоопасных ситуаций.