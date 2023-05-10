Легкая промышленность в Свердловской области наращивает объемы производства

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В последние годы в Свердловской области отмечается позитивная динамика развития легкой промышленности. Отрасль региона демонстрирует рост объемов производства, количества предприятий и работников, расширение ассортимента продукции. Уральские предприятия легпрома активно используют меры государственной поддержки, внедряют новые технологии и новые виды продукции, занимаются модернизацией производств, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
Глава области поддержал инициативу по созданию отраслевого комитета в составе Уральской торгово-промышленной палаты. Его возглавила Юлия Лопаницына.
Сегодня у предприятий Свердловской области есть уникальная возможность сделать большой шаг в развитии легкой промышленности, усилить компетенции, модернизировать производство. У нашего региона есть все для этого ресурсы: крупные предприятия и масштабные мероприятия, гарантирующий большие возможности производителям. Общий вектор на импортозамещение создает для отрасли большое окно возможностей, а с поддержкой высшего руководство региона наша отрасль обязана показать отличные результаты уже в ближайшем будущем, — отметила Юлия Лопаницына.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов высоко оценил процессы модернизации на свердловских предприятиях в ходе прошлогоднего визита на предприятия Среднего Урала, а также их вклад в реализацию национальных проектов: «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровизация», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В легкой промышленности доля импорта занимает около 60%. Для импортозамещения и развития отечественного производителя на федеральном уровне сформирован комплекс мер поддержки. В числе самых популярных: субсидирование лизинга, субсидирование затрат на погашение процентов по кредитам, а также субсидии на производство тканей для школьной формы, также отметил Виктор Евтухов.
Легкую промышленность Свердловской области представляют 50 малых и средних предприятий и свыше тысячи микропредприятий. Несколько лет назад область взяла курс на расширение линейки товаров повседневного спроса. Благодаря этому были созданы благоприятные условия для запуска собственного производства. В настоящее время для производителей продукции легкой промышленности открываются новые ниши и новые возможности, рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
Он отметил, что для преодоления негативных последствий санкционных ограничений в 2022 году Минпромнауки участвовал в переговорах с производителями сырья и тканей из Республики Беларусь, Узбекистана, а также оборудования с предпринимателями из Казахстана, Армении и Турции.
В итоге, за 11 месяцев 2022 года свердловские предприятия произвели текстильных изделий на 3,6 миллиарда рублей — 143,3% по отношению к соответствующему периоду 2021 года. Производство одежды выросло на 21,5%, отгружено на 2,7 миллиарда рублей. Изделий из кожи произведено на сумму 1,3 миллиарда рублей — рост 4,3%.
Одним из примеров производства легкой промышленности в Нижнем Тагиле является компания «Черногоров Хоум». Организация работает на рынке интерьерного текстиля уже 16 лет.
На сегодняшний день основную деятельность ведем в онлайн-режиме: продаем свое продукцию (шторы и римские шторы) через маркетлейсы и свой сайт. Мы имеем свой печатный цех с оборудованием, произведенным в Японии и Корее, — пояснил руководитель Константин Черногоров.
В прошлом году компания (как и многие в области и России в целом) столкнулась с проблемой образования цен на закупки запчастей для оборудования и расходных материалов.
В начале прошлого года проблем с наличием запчастей и расходных материалов, также, как и со сырьем не было. А вот с ценами на все необходимое беда. Основная проблема с неустойчивостью курса. Каждая закупка — это проблема. Постоянные перерасчеты, закупка материалов на склад вперед из-за страха их отсутствия в будущем, или повышения на них цен. Стало невозможно прогнозировать и планировать развитие компании. Из-за этих рисков мы стали осторожнее вкладываться в закупку нового оборудования и приостановили выход на прямую закупку из зарубежных фабрик, — рассказал владелец «Черногоров Хоум».
Еще одна проблема заключается в том, что заказчики стали больше экономить. Без открытия новых каналов продаж, падение выручки неизбежно, отмечает директор «Черногоров Хоум» Константин.
Поставщики остались прежние, но заказчики из года в год стали больше экономить. Мы больше не продаем товары среднего уровня, только эконом. Если бы компания не открывала новые каналы продаж, то от года к году (21/22г) падание выручки было бы 40 — 55%. В общем Черногоров Хоум закончил 2022 год с выручкой 65 млн. Это на 50% больше чем в 2021 г. На этот планируем прибавить еще 50%, — поделился информацией Константин Черногоров.
Также в легкой промышленности наблюдается и нехватка квалифицированных кадров.
Чувствуется острая не хватка квалифицированных швей, из года в год ситуация с кадрами только хуже. Нет дизайнеров, нет швей. Нам пока удается решить вопрос с кадрами, но такие способы мешают рынку. Многие мне говорят, так неправильно, но по-другому вопрос на сегодня не решить. Это самая большая проблема, создается ощущение, что-либо люди уезжают из города, либо просто работать не хотят, — обозначил проблему директор организации.
Несмотря на присутствие ряда проблем, владелец компании отмечает, что легкая промышленность в нижнем Тагиле находится на подъеме.
В целом я наблюдаю бурное развитие легкой промышленности в городе, в первую очередь связываю это с оборонными заказами. Также повлиял уход зарубежных брендов из России, многие предприятия шьют одежду на маркетплейсы, — подытожил Константин.
У профильных ведомств нет точных данных об объёмах рынка домашнего текстиля в России. Но всё производство текстильных изделий оценивают примерно в 359 миллиардов рублей. Большинство компаний на рынке — это малый и средний бизнес, который перешивает готовые ткани в изделия. Ткацким и отделочным производством занимается лишь малая часть игроков. 85% текстильных производств России находятся в Ивановской области.
Сегодня сырьевая база (по данным российских ведомств) — одна из основных проблем отрасли. Если с нехваткой хлопка вряд ли можно справиться без международной политики (самая большая статья расходов большинства российских компаний — хлопок. Он не растёт в России, его покупают за рубежом.), то другие виды сырья можно было бы производить самостоятельно. Но в стране нет прядильных комбинатов, так как это очень капиталоёмкие производства. Эксперты говорят: нужна господдержка, чтобы начать восстанавливать сырьевую базу. Помочь могли бы такие как меры, как субсидирование части капитальных вложений при строительстве или покупке площадей, приобретении оборудования.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин обозначил ряд способов решения проблем для увеличения объемов производства в России.
Наиболее востребованное сегодня — это субсидирование процентной ставки по кредитам, субсидирование ставок по лизингу, сейчас немножко так, я бы не сказал, что очень уж активно, но тем не менее заработала промышленная ипотека, и неплохо очень пользуются возможностями корпораций МСП и фондами развития промышленности, — сказал Сергей Катырин.
Игроки рынка говорят: в России достаточно пахотных земель, чтобы выращивать лён и коноплю, и получать из них лубяные волокна. Половина территории страны — это леса. Древесину перерабатывают, а отходы от этих производств можно было бы использовать и прясть вискозу. Не говоря уже о нефти, из которой можно делать синтетические волокна. Собственные прядильные комбинаты — это не только другая цена и логистика, но и сырьевая безопасность всей страны. Если они появятся, рынок домашнего текстиля и вся легкая промышленность вырастут в несколько раз.
Что касается льна, на сегодняшний день мы очень скромно выглядим на мировом рынке, занимаем только порядка 3%, поэтому там есть над чем работать. Государство это видит и соответствующие средства выделяет, порядка 200 млн на технику и семена. Если говорить про хлопок, то это для нас пока экзотическое растение, потому что мы начали пытаться что-то делать в южных регионах, но я бы сказал, что это эксперимент, ни о каком промышленном производстве речи здесь не идёт, — рассказал Сергей Катырин.