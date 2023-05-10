Легкая промышленность в Свердловской области наращивает объемы производства

Игроки рынка говорят: в России достаточно пахотных земель, чтобы выращивать лён и коноплю, и получать из них лубяные волокна. Половина территории страны — это леса. Древесину перерабатывают, а отходы от этих производств можно было бы использовать и прясть вискозу. Не говоря уже о нефти, из которой можно делать синтетические волокна. Собственные прядильные комбинаты — это не только другая цена и логистика, но и сырьевая безопасность всей страны. Если они появятся, рынок домашнего текстиля и вся легкая промышленность вырастут в несколько раз.