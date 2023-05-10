Массовое ДТП с автобусом с пассажирами произошло на Циолковского в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Автобус, едущий по маршруту «ТЦ „Райт“ — Рудник им. III Интернационала», вез 15 пассажиров в салоне. У дома 36 по улице Циолковского 52-летний водитель автобуса не справился с управлением и врезался в стоящий авто марки Kia Sorento, за рулем иномарки был 52-летний водитель. Kia, в свою очередь, отбросило в стоящий Nissan Sunny с 62-летним водителем за рулем.
Одна из пассажирок рассказала, что, по словам водителя, у автобуса отказали тормоза. Более того, весь путь пассажиры жаловались на манеру вождения мужчины.
Я в нем ехала на работу сегодня. Время утро, едут — кто с работы, кто на работу. А водитель едет и всю дорогу болтает с кем-то по телефону. Он настолько увлечен разговором во время движения, что даже не слышал когда пассажиры просили его остановиться! Но, в тоже время, по моим внутренним ощущениям, ехал он не быстро, видимо, это и спасло ситуацию и обошлось без пострадавших. И со слов водителя, у него отказали тормоза, поэтому выход был один. Он старался максимально больше заехать в кучу камней. Неужели у нас автобусы перед рейсом механики не проверяют? — поделилась подписчица всообщества «Инцидент Нижний Тагил».
В аварии никто не пострадал, однако ДТП стало причиной затора.
3 мая в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В дорожном инциденте никто не пострадал. Виновником аварии стал 72-летний водитель иномарки.