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Массовое ДТП с автобусом с пассажирами произошло на Циолковского в Нижнем Тагиле

10 мая 2023, 08:09
Фото: Сообщество "Инцидент Тагил"
Утром 10 мая в 8:50 часов в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки ПАЗ. Подробности редакции TagilCity.ru рассказали в отделении пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское».

Автобус, едущий по маршруту «ТЦ „Райт“ — Рудник им. III Интернационала», вез 15 пассажиров в салоне. У дома 36 по улице Циолковского 52-летний водитель автобуса не справился с управлением и врезался в стоящий авто марки Kia Sorento, за рулем иномарки был 52-летний водитель. Kia, в свою очередь, отбросило в стоящий Nissan Sunny с 62-летним водителем за рулем.

Одна из пассажирок рассказала, что, по словам водителя, у автобуса отказали тормоза. Более того, весь путь пассажиры жаловались на манеру вождения мужчины.

Я в нем ехала на работу сегодня. Время утро, едут — кто с работы, кто на работу. А водитель едет и всю дорогу болтает с кем-то по телефону. Он настолько увлечен разговором во время движения, что даже не слышал когда пассажиры просили его остановиться! Но, в тоже время, по моим внутренним ощущениям, ехал он не быстро, видимо, это и спасло ситуацию и обошлось без пострадавших. И со слов водителя, у него отказали тормоза, поэтому выход был один. Он старался максимально больше заехать в кучу камней. Неужели у нас автобусы перед рейсом механики не проверяют? — поделилась подписчица всообщества «Инцидент Нижний Тагил». 

В аварии никто не пострадал, однако ДТП стало причиной затора.

Фото: ОД "Тагил без ям"

3 мая в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В дорожном инциденте никто не пострадал. Виновником аварии стал 72-летний водитель иномарки. 

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Автобус#Автобусы#Авария#Происшествия#Транспорт#Эксклюзив
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