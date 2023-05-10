Массовое ДТП с автобусом с пассажирами произошло на Циолковского в Нижнем Тагиле

Автобус, едущий по маршруту «ТЦ „Райт“ — Рудник им. III Интернационала», вез 15 пассажиров в салоне. У дома 36 по улице Циолковского 52-летний водитель автобуса не справился с управлением и врезался в стоящий авто марки Kia Sorento, за рулем иномарки был 52-летний водитель. Kia, в свою очередь, отбросило в стоящий Nissan Sunny с 62-летним водителем за рулем.