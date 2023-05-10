Министр здравоохранения Свердловской области прилетел в Сосьву

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Министр проинспектировал оказание медпомощи местным жителям, сообщает Ура.ру со ссылкой на региональное министерство. Отмечается, что визит Карлова состоялся по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева.
В результате министр дал высокую оценку работе сотрудников Серовской городской больницы и специалистов Территориального центра медицины катастроф.
Напомним, что в результате масштабных пожаров огнем был частично уничтожен поселок Сосьва. Там полностью выгорело более 100 домов. Власти оказывают помочь погорельцам.