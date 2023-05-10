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Министр здравоохранения Свердловской области прилетел в Сосьву

10 мая 2023, 10:27
Фото: 1MI
В Сосьве состоялся визит Министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова. Он посетил пострадавшие от пожаров поселки – Сосьву, Кордюково и Таежный.

Министр проинспектировал оказание медпомощи местным жителям, сообщает Ура.ру со ссылкой на региональное министерство. Отмечается, что визит Карлова состоялся по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева.

В результате министр дал высокую оценку работе сотрудников Серовской городской больницы и специалистов Территориального центра медицины катастроф.

Напомним, что в результате масштабных пожаров огнем был частично уничтожен поселок Сосьва. Там полностью выгорело более 100 домов. Власти оказывают помочь погорельцам.

120 сотрудников ГУФСИН представили к госнаградам за тушение пожаров в Сосьве
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#Елена Озерова#Сосьва#Министр#Инструктаж#Общество#Свердловская область#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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