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На четыре дня будет перекрыт проезд для машин по проспекту Мира в Нижнем Тагиле

10 мая 2023, 12:51
Фото: 1MI
По проспекту Мира в Нижнем Тагиле нельзя будет проехать на протяжении четырех дней. Не смогут здесь проезжать в том числе маршрутки и автобусы.

Отрезок дороги от улицы Ленина до Карла Маркса будет перекрыт с 12 по 15 мая. Трамваи продолжат курсировать, на них правило не распространяется, рассказали в администрации.

Под автомобильной дорогой в это время заменят тепловые сети. Без остановки движения провести такой ремонт невозможно. На распределительной тепловой сети специалисты заменят две трубы диаметром 219 мм и длиной около 60 метров.

Все работы будет выполнять 5 единиц техники и 2 бригады специалистов. Трудиться они будут ежедневно с 8:00 до 20:00. На других участках проспекта Мира также заменят коммуникации. Однако движение для этого перекрывать не придется.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Перекрытие дороги#Автобус#Маршрутки#Машины#Транспорт
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