На четыре дня будет перекрыт проезд для машин по проспекту Мира в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Отрезок дороги от улицы Ленина до Карла Маркса будет перекрыт с 12 по 15 мая. Трамваи продолжат курсировать, на них правило не распространяется, рассказали в администрации.
Под автомобильной дорогой в это время заменят тепловые сети. Без остановки движения провести такой ремонт невозможно. На распределительной тепловой сети специалисты заменят две трубы диаметром 219 мм и длиной около 60 метров.
Все работы будет выполнять 5 единиц техники и 2 бригады специалистов. Трудиться они будут ежедневно с 8:00 до 20:00. На других участках проспекта Мира также заменят коммуникации. Однако движение для этого перекрывать не придется.