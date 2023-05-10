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На серую дымку и запах гари пожаловались жители Нижнего Тагила

10 мая 2023, 05:14
Фото: TagilCity.ru
На серую дымку в небе из труб заводов пожаловались жители Нижнего Тагила. Также они отмечают, что пахнет гарью.
Окна сегодня снова закрыты. Уже какой день и все пахнет гарью, дышать невозможно. От завода опять дым столбом поднимается, — рассказала TagilCity.ru жительница Вагонки.

Жительница центральной части города Елена рассказала, что в воздухе тоже четко ощущается запах гари. Дымки не видно, но дышать тяжело.

Фото: TagilCity.ru

По словам жительницы Тагилстроя Натальи, запах стоит уже несколько дней.

Вчера (9 мая — прим. ред.) еще как-то не так ощущалось. Вроде даже задымления не было. Сегодня же снова как-будто что-то подожгли. Возможно, причина в лесных пожарах, но дышится очень тяжело, — рассказала Наталья.

По данным Уральского УГМС предупреждений об атмосферных загрязнениях нет. При этом в течение 10 мая сохраняется высокая пожарная опасность на территории всей Свердловской области. Прогнозируются и заморозки в ночь на 11 мая. Температура может опуститься местами до -7 градусов.

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#Ирина Кирилова#Воздух#Качество воздуха#Жалоба#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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