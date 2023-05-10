На серую дымку и запах гари пожаловались жители Нижнего Тагила

По данным Уральского УГМС предупреждений об атмосферных загрязнениях нет. При этом в течение 10 мая сохраняется высокая пожарная опасность на территории всей Свердловской области. Прогнозируются и заморозки в ночь на 11 мая. Температура может опуститься местами до -7 градусов.