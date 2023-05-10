На серую дымку и запах гари пожаловались жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Окна сегодня снова закрыты. Уже какой день и все пахнет гарью, дышать невозможно. От завода опять дым столбом поднимается, — рассказала TagilCity.ru жительница Вагонки.
Жительница центральной части города Елена рассказала, что в воздухе тоже четко ощущается запах гари. Дымки не видно, но дышать тяжело.
По словам жительницы Тагилстроя Натальи, запах стоит уже несколько дней.
Вчера (9 мая — прим. ред.) еще как-то не так ощущалось. Вроде даже задымления не было. Сегодня же снова как-будто что-то подожгли. Возможно, причина в лесных пожарах, но дышится очень тяжело, — рассказала Наталья.
По данным Уральского УГМС предупреждений об атмосферных загрязнениях нет. При этом в течение 10 мая сохраняется высокая пожарная опасность на территории всей Свердловской области. Прогнозируются и заморозки в ночь на 11 мая. Температура может опуститься местами до -7 градусов.