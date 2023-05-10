Объем перевозок РЖД в сообщении со странами ШОС вырос на 47,5% в первом квартале

Posted 10 мая 12:49
Published 10 мая 12:49
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В ходе четвертой встречи руководителей железных дорог государств — членов Шанхайской Организации Сотрудничества, которая состоялась 10 мая, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров принял участие в видеоконференции.
В своем выступлении он отметил, что магистральная железнодорожная сеть стран — участниц ШОС превышает 340 тысяч километров, а на долю этих государств приходится три четверти всемирного железнодорожного грузооборота. В 2022 году перевозки по сети РЖД в сообщении со странами ШОС составили 202 миллиона тонн (увеличение на 8,1% по сравнению с 2021 годом). За первый квартал текущего года было перевезено 70 миллионов тонн (увеличение на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).
Олег Белозёров назвал ключевым элементом региональной связанности и конкурентоспособности экономик стран ШОС международные транспортные коридоры. Он выразил заинтересованность в создании постоянного механизма информационного взаимодействия, который позволит обмениваться национальными планами по развитию инфраструктуры и передавать лучшие практики по устранению узких мест. Такой механизм с течением времени может стать инструментом для обеспечения трансграничной связанности железнодорожной сети ШОС, подчеркнул глава РЖД. Он также сообщил о работе компании по развитию международных транспортных коридоров, разработке совместных инфраструктурных проектов и расширении сети транспортно-логистических центров.
Участники встречи также обсудили вопросы цифровизации, развития кадрового потенциала и сотрудничества в области экологии. По инициативе РЖД было зафиксировано в планах совместной работы направление безопасности, включая информационную безопасность, на железнодорожном транспорте. Среди других обсуждаемых документов на встрече был предложенный Киргизией план мероприятий на период с 2023 по 2025 годы, который должен быть утвержден на Совете глав правительств государств — членов ШОС, а также инициатива Китая по содействию качественному и устойчивому развитию международных железнодорожных перевозок в странах — членах ШОС.