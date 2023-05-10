Парламентарии предлагают запретить серию «Гриффинов» о пьянстве в Челябинске

Лантратова подчеркнула, что не хотела бы, чтобы ее ребенок увидел этот эпизод мультфильма, поскольку он может сделать неверные выводы о жизни Челябинской области. Она сообщила, что предпочитает показать сыну озеро Тургояк и прочие достопримечательности региона и назвала мультфильм осознанной работой против Российской Федерации и образцом информационной войны посредством художественных произведений. Об этом пишет NEWS.ru.