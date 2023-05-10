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Парламентарии предлагают запретить серию «Гриффинов» о пьянстве в Челябинске

10 мая 2023, 15:32
Фото: 1MI
Парламентарий Яна Лантратова выступила в ГД РФ с призывом об ограничении показа эпизода мультсериала «Гриффины» о Челябинске. По словам первого зампредседателя комитета ГД РФ по просвещению, одну из серий мультфильма следует считать оскорбительной.

Кроме того, художественный образ, который использовали создатели эпизода, не имеет отношения к реальности, убеждена депутат. Она подчеркнула, что подобные мультфильмы являются примером антироссийской пропаганды. Парламентарий выступила с призывом о запрете демонстрации указанной серии на федеральных телеканалах.

Лантратова подчеркнула, что не хотела бы, чтобы ее ребенок увидел этот эпизод мультфильма, поскольку он может сделать неверные выводы о жизни Челябинской области. Она сообщила, что предпочитает показать сыну озеро Тургояк и прочие достопримечательности региона и назвала мультфильм осознанной работой против Российской Федерации и образцом информационной войны посредством художественных произведений. Об этом пишет NEWS.ru.

Парламентарий отметила, что на страницах учебников, а также в художественных и мультипликационных фильмах и в книгах противниками России намеренно создается образ страны, граждане которой не удовлетворены жизнью, страдают от пагубных привычек и берут взятки.

Лантратова выразила надежду, что на телевидении примут решение об ограничении показа подобных сюжетов, заявив, что Челябинская область — стремительно развивающийся, стратегически значимый культурный регион, в котором работают театры, проходят выставки и есть свой симфонический оркестр. Две киноленты, выпущенные продюсерами из Челябинска — «Чебурашка» и «Холоп» — лидируют в прокате.

В эпизоде «Гриффинов», о котором говорит Лантратова, герои отправляются в «уральский Чикаго» — Челябинск, жители которого страдают алкоголизмом, читают газету «Россия вчера», подвергаются нападкам полиции и радиационному облучению, а также заболевают «коровьей чумой».

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