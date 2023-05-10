Площадь лесных пожаров в Свердловской области достигла 100 тысяч гектар

Огонь уже «прошел» почти 100 тысяч гектар на землях лесного фонда, 35 гектар охвачены огнем на землях обороны. Еще 10 гектар горят на иных землях. Большая часть сил огнеборцев направлена на тушение пожаров в селе Мостовском под Верхней Пышмой, а также поселках Солнечный и Ключевской под Березовским и поселке Буланаш под Артемовским, сообщили в ФБУ «Лесоохрана».