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Площадь лесных пожаров в Свердловской области достигла 100 тысяч гектар

10 мая 2023, 07:05
Фото: 1MI
По данным на утро 10 мая, в Свердловской области продолжают действовать 57 лесных пожаров. В их ликвидации участвуют почти 5 тысяч человек и почти 800 единиц техники, в том числе и вертолеты.

Огонь уже «прошел» почти 100 тысяч гектар на землях лесного фонда, 35 гектар охвачены огнем на землях обороны. Еще 10 гектар горят на иных землях. Большая часть сил огнеборцев направлена на тушение пожаров в селе Мостовском под Верхней Пышмой, а также поселках Солнечный и Ключевской под Березовским и поселке Буланаш под Артемовским, сообщили в ФБУ «Лесоохрана».

Напомним, ранее сообщалось, что за праздничные выходные в Свердловской области выявлено более 200 нарушений пожарной безопасности. Люди выходили на берега рек и жарили шашлыки. Также выявлены случаи складирования сухостоя.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Лес#Тушение#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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