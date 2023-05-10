Площадь лесных пожаров в Свердловской области достигла 100 тысяч гектар

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Огонь уже «прошел» почти 100 тысяч гектар на землях лесного фонда, 35 гектар охвачены огнем на землях обороны. Еще 10 гектар горят на иных землях. Большая часть сил огнеборцев направлена на тушение пожаров в селе Мостовском под Верхней Пышмой, а также поселках Солнечный и Ключевской под Березовским и поселке Буланаш под Артемовским, сообщили в ФБУ «Лесоохрана».
Напомним, ранее сообщалось, что за праздничные выходные в Свердловской области выявлено более 200 нарушений пожарной безопасности. Люди выходили на берега рек и жарили шашлыки. Также выявлены случаи складирования сухостоя.