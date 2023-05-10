Предприниматель из Екатеринбурга попытался бесплатно провезти в Россию 4 млн пакетов

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Известно, что оптовик Екатеринбурга ввез из Вьетнама на территорию России почти 4 млн мешков для упаковки продуктов. Чтобы избежать платежей на таможне, в декларации на товар он указал неверный код товара. По этому коду никаких оплат от него не требовалось, сообщает пресс-служба Уральской таможни.
Однако в Тюмени таможенники заподозрили неладное и вывели бизнесмена на чистую воду. Также они рассказали предпринимателю, что такой товар должен облагаться налогом в размере 3,6%.
После этого таможня направила ИП уведомление об уплате недостающих таможенных платежей. Таким образом с него затребовали 601 994 рубля.
Мужина не согласился с суммой и пошел в суд. Однако он встал на сторону суда. После этого бизнесмен оплатил всю сумму.