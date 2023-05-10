Предприниматель из Екатеринбурга попытался бесплатно провезти в Россию 4 млн пакетов

Известно, что оптовик Екатеринбурга ввез из Вьетнама на территорию России почти 4 млн мешков для упаковки продуктов. Чтобы избежать платежей на таможне, в декларации на товар он указал неверный код товара. По этому коду никаких оплат от него не требовалось, сообщает пресс-служба Уральской таможни.