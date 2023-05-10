Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
После добычи платины в 2015–2019 годах рядом с поселком Висим артель «Нейва» не высадила деревья на месте вырубленного леса, как обещала. По сей день там остаются гектары пустых земель.
На серую дымку и запах гари пожаловались жители Нижнего Тагила. Жалующиеся отметили, что это был очередной день с закрытыми окнами. Трудно дышалось и несколькими днями ранее. По словам жительницы Вагонки, дым завода поднимается столбом.
Пара каталась на катере и села на мель. Это произошло на реке Межевая Утка под Нижним Тагилом. Пришлось вызывать спасателей. Рано утром пару нашли в 12 километрах от Висимо-Уткинска. Они не пострадали.
На прошедшей неделе в Нижнем Тагиле ежедневно фиксировались превышения вредных веществ, а Свердловская область продолжала бороться с природными пожарами. Собрали подборку из главных эко-новостей недели.
Клубы дыма заметили очевидцы в районе полигона Нижнетагильского института. Выяснилось, что на территории приемной площадки после испытаний загорелась сухая трава.