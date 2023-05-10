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Пустые земли, запах гари и пожар на полигоне НТИИМ в Нижнем Тагиле

10 мая 2023, 15:32
Фото: TagilCity.ru
Пустые земли, запах гари и пожар на полигоне НТИИМ в Нижнем Тагиле. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 10 мая.

После добычи платины в 2015–2019 годах рядом с поселком Висим артель «Нейва» не высадила деревья на месте вырубленного леса, как обещала. По сей день там остаются гектары пустых земель.

Артель «Нейва» не провела рекультивацию земель после добычи платины в поселке Висим
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На серую дымку и запах гари пожаловались жители Нижнего Тагила. Жалующиеся отметили, что это был очередной день с закрытыми окнами. Трудно дышалось и несколькими днями ранее. По словам жительницы Вагонки, дым завода поднимается столбом.

На серую дымку и запах гари пожаловались жители Нижнего Тагила
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Пара каталась на катере и села на мель. Это произошло на реке Межевая Утка под Нижним Тагилом. Пришлось вызывать спасателей. Рано утром пару нашли в 12 километрах от Висимо-Уткинска. Они не пострадали.

Мужчина и женщина застряли на мели на реке под Нижним Тагилом
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На прошедшей неделе в Нижнем Тагиле ежедневно фиксировались превышения вредных веществ, а Свердловская область продолжала бороться с природными пожарами. Собрали подборку из главных эко-новостей недели.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: лесные пожары и превышение выбросов в воздухе
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Клубы дыма заметили очевидцы в районе полигона Нижнетагильского института. Выяснилось, что на территории приемной площадки после испытаний загорелась сухая трава.

Сухая трава загорелась на полигоне НТИИМ в Нижнем Тагиле после проведения испытаний
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Артель «Нейва» не провела рекультивацию земель после добычи платины в поселке Висим
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