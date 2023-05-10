Пятиклассник избил девятиклассницу во время урока в школе в Екатеринбурге

Инцидент произошел во время учебного дня. Двух учениц старшей школы отправили в соседний кабинет к пятиклассникам, чтобы они проверили, выполняют ли ребята данное им задание. Дело в том, что в школе на тот момент был один учитель на несколько классов и поэтому приходится совмещать преподавание в двух классах минимум. Со слов пострадавшей школьницы, они с подругой успели только войти в класс, как один из учеников сразу же, без предисловий, начал использовать в их адрес нецензурную лексику.