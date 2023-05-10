Пятиклассник избил девятиклассницу во время урока в школе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Инцидент произошел во время учебного дня. Двух учениц старшей школы отправили в соседний кабинет к пятиклассникам, чтобы они проверили, выполняют ли ребята данное им задание. Дело в том, что в школе на тот момент был один учитель на несколько классов и поэтому приходится совмещать преподавание в двух классах минимум. Со слов пострадавшей школьницы, они с подругой успели только войти в класс, как один из учеников сразу же, без предисловий, начал использовать в их адрес нецензурную лексику.
Ученицы попытались успокоить говоривших, но это спровоцировало еще большую агрессию в их адрес с угрозами и переходами на личности. Девушка рассказывает, что после очередной серии оскорблений, она подошла к ученику и взяла его за руку, стараясь успокоить и призвать к порядку, пишет Е1.
Он отреагировал переходом с устных оскорблений на нападение. Учащаяся 9-го класса держала нападающего за обе руки, чтобы сократить количество физической агрессии в свой адрес. Ученик 5-го класса продолжил атаковать при помощи ног. По рассказу потерпевшей, он наносил удары в область живота и бедер. На звуки драки из соседнего кабинета пришли одноклассники девушки и помогли пострадавшей. У девушки остались многочисленные следы побоев.
В министерстве образования заявили, что жалоба к ним действительно поступала. По данным УМВД по Екатеринбургу, в отделе полиции №6 Октябрьского района зарегистрирована информация из СМИ, и она будет проверена на достоверность.