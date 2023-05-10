Салют в честь Дня победы прогремел в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
С 19:00 в городе прошел гала-концерт «Дорога к Победе». Со сцены прозвучали воспоминания солдат, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Свои хиты исполнили для горожан певец SHAMAN, а также Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
После этого в 22:00 состоялся салют. Первыми выступали представители ЦВО. Они сделали залп из артиллерийских орудий. Уже затем начался сам фейерверк.
Напомним, почти тысяча выстрелов из 432 пиротехнических изделий взлетели в небо в центре Нижнего Тагила. Длина салюта составила 5 минут. Днем 9 мая в городе состоялся праздничный парад — прошла военная техника и выступили творческие коллективы. Отдельное празднование было проведено в Дзержинском районе.