Салют в честь Дня победы прогремел в Екатеринбурге

С 19:00 в городе прошел гала-концерт «Дорога к Победе». Со сцены прозвучали воспоминания солдат, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Свои хиты исполнили для горожан певец SHAMAN, а также Владимир Пресняков и Наталья Подольская.