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Салют в честь Дня победы прогремел в Екатеринбурге

10 мая 2023, 03:13
Фото: администрация Екатеринбурга
Завершением программы праздничных мероприятий в честь 9 мая в Екатеринбурге стал салют. Он проходил в акватории Городского пруда.

С 19:00 в городе прошел гала-концерт «Дорога к Победе». Со сцены прозвучали воспоминания солдат, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Свои хиты исполнили для горожан певец SHAMAN, а также Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

После этого в 22:00 состоялся салют. Первыми выступали представители ЦВО. Они сделали залп из артиллерийских орудий. Уже затем начался сам фейерверк.

Напомним, почти тысяча выстрелов из 432 пиротехнических изделий взлетели в небо в центре Нижнего Тагила. Длина салюта составила 5 минут. Днем 9 мая в городе состоялся праздничный парад — прошла военная техника и выступили творческие коллективы. Отдельное празднование было проведено в Дзержинском районе.

Салют в честь Дня Победы прогремел в Нижнем Тагиле 9 мая
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#Ирина Кирилова#Салют#Праздник#9 Мая#Общество#Екатеринбург
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